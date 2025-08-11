Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 26 kilo 400 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
Jandarma ekipleri tarafından Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda 26 kilo 400 gram esrar ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Birecik'te 26 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?