Birecik'te Fırat Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu.

Meydan Mahallesi'nde vatandaşlar, nehrin kıyıya yakın yerinde suda sürüklenen birini fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Üzerinde kimlik çıkmayan kişinin cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.