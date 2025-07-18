Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, sulama tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Salih Saad Nashat Hamed kontrolündeki 35 CNT 827 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Şanlıurfa bağlantısının 13. kilometresinde, refüjde sulama yapan B.B. yönetimindeki 63 AJT 435 plakalı sulama tankerine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazesi, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Birecik'te Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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