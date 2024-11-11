Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
R.A. yönetimindeki 33 R 5717 plakalı tır, Birecik ilçesi yakınlarında İ.Ö. idaresindeki 63 HK 063 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleriyle otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü İ.Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Birecik'te Tır-Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?