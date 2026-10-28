Birleşik Kamu-İş, 776 günde 60 özel kalem müdürü atamasının iptali için başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Birleşik Kamu-İş, 776 günde 60 özel kalem müdürü atamasının iptali için başvurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Birleşik Kamu-İş, 776 günde 60 özel kalem müdürü atamasının iptali için başvurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Kamu-İş, Fatma Betül Sayan Kaya döneminde usulsüz yapıldığı öne sürülen atamaların iptali için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurdu. Konfederasyon, 776 günde 60 özel kalem müdürü değişikliğine dikkat çekerek talebin reddi halinde yargıya gideceğini açıkladı.

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Fatma Betül Sayan Kaya'nın bakanlığı döneminde usulsüz yapıldığı öne sürülen atamaların iptali için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurdu. Konfederasyon, talebin reddedilmesi halinde yargı yoluna başvuracağını açıkladı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Kara, Genel Mali Sekreter Şenol Eyüboğlu, Genel Hukuk-Özlük ve TS Sekreteri Hakan Boyar ile Genel Dış İlişkiler ve Ar-Ge Sekreteri Sadık Doğrul'dan oluşan heyet, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya döneminde usulsüz yapıldığı öne sürülen atamaların iptali için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Konfederasyon tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemiz haftalardır milyonlarca haneyi vuran fon skandalı ile boğuşuyor. SPK'nın gözleri önünde gerçekleşen usulsüzlükler zinciri ile bir kısmı AKP'li ya da AKP'ye yakın bir avuç vurguncunun yurttaşımızın sırtından usulsüz servet elde ettiği gerçeğini anlamaya çalışırken akıl almaz bir usulsüzlüğe daha vakıf olduk. Basına yansıyan bilgilere göre krizin sembol ismi Fatma Betül Sayan 776 günlük Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde Özel Kalem Müdürünü 60 defa değiştirmiş. Bu vahim iddia bugüne kadar ikna edici bir dille yalanlanmadı. Görünen o ki kamu yönetiminde yaşanan çürümenin ve idari yetkinin kötüye kullanımının boyutu tahmin edilenin çok ötesinde. Ortalama her 13 günde bir Özel Kalem Müdürü değişikliği mantık kuralları ile izah edilemez. Hayatın olağan akışına ve fiili hizmet gereklerine tamamen aykırı olan bu devir hızı, Özel Kalem Müdürü atamalarının kağıt üzerinde olduğunu, atanan kişilerin fiilen görev icra etmediğini, söz konusu istisnai kadroların bütünüyle başka kamu kurumlarına asil kadroyla sınavsız geçiş sağlayan birer topril kapısı olarak kullanıldığını açıkça gözler önüne sermektedir. Anayasa ve 657 sayılı Kanunun amir hükümlerine ve eşitlik ve hakkaniyet kurallarına aykırı olarak gerçekleştirilen bu uygulama, sadece idari bir usulsüzlük değil yurttaşlık hakkına yönelik ağır bir saldırıdır.

"TALEBİMİZİN REDDEDİLMESİ HALİNDE YARGI YOLUNA BAŞVURACAĞIZ"

Anayasal ve yasal güvence altında olan eşitlik, liyakat ve kariyer ilkeleri AKP döneminde ayaklar altına alınmış durumda. Bu ilkeler sistematik bir şekilde ihlal edilmekte, kamunun kaynakları ve kadroları yandaşlara tahsis edilmekte. Açıkça suç oluşturan keyfi uygulamanın Fatma Betül Sayan'ın kişisel tasarrufunu aşan bir uygulama olması kuvvetle muhtemeldir. 776 günde 60 atama tablosu AKP dönemindeki bütün istisna kadro atamalarını şaibeli hale getirmiştir. Konfederasyon olarak konuyu kapsamlı şekilde gündemimize almış durumdayız. İstisnai kadro kullanma yetkisine sahip diğer Bakanlık ve idari birimlerle ilgili olarak da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Umudunu KPSS ye bağlamış işsiz milyonların hakkının gasbedilmesine göz yummayacak, liyakatin, adaletin ve hukukun üstün olduğu bir Türkiye'yi yaratacağız. Kamu gücünü suistimal eden bir grubun devleti bir çiftlik gibi yöneterek yakınlarına ve yandaşlarına haksız kadro dağıtmasına, toplumsal adalet düzenini paramparça etmesine izin vermeyeceğiz. Bugün itibariyle yeni ismiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na usulsüz atamaların iptali için başvuru yaptık. Talebimizin reddedilmesi halinde yargı yoluna başvuracağız."

Kaynak: ANKA
Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıFatma Betül Sayan KayaPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Putin’i zor durumda bırakan kare Putin'i zor durumda bırakan kare!
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammet’in babası: Çeteye 7-8 milyon lira verdim, tehditler sürüyor Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammet'in babası: Çeteye 7-8 milyon lira verdim, tehditler sürüyor
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Mbappe iki kelime söyledi 1,5 milyar insan Arda Güler’i izleyemeyecek Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan Arda Güler'i izleyemeyecek
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
12:02
Arsenal 4. lig takımına elendi Hakem görür görmez maçı durdurdu
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:47
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 13:00:55. #7.13#
SON DAKİKA: Birleşik Kamu-İş, 776 günde 60 özel kalem müdürü atamasının iptali için başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android