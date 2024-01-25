Birleşik Kamu İş Konfederasyonu: Ocak Ayında Açlık Sınırı 17 Bin 442, Yoksulluk Sınırı 48 Bin 495 Liraya Yükseldi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun araştırma sonuçlarına göre, ocak ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 17 bin 442 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 48 bin 495 olarak hesaplandı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ankara'da dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ve gıda dışı harcamaları dikkate alarak hazırladığı ocak ayı Açlık-Yoksulluk Araştırması'nı açıkladı. Birleşik Kamu İş'in Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından hazırlanan ve bugün yayınlanan araştırmada, şu bulgular yer aldı:

"17 BİN 2 LİRA OLARAK BELİRLENEN YENİ ASGARİ ÜCRETİ DAHA YILIN İLK AYINDA GERİDE BIRAKTI"

"Dört kişilik bir ailenin açlık sırını ocak ayında 17 bin 442 liraya kadar yükseldi ve 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirlenen yeni asgari ücreti daha yılın ilk ayında geride bıraktı. Aynı ailenin yoksulluk sınırı da 48 bin 459 liraya kadar çıktı.

Açlık sınırı ocakta bir önceki aya göre 959 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 699 liralık artışta 31 bin 53 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre bin 658 lira arttı. Son bir yıllık dönemde ise sınırı 7 bin 646 lira olan, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 13 bin 855 lira ve yoksulluk sınırı ise 21 bin 501 liralık artış kaydetti.

"ET- BALIK- YUMURTA YILLIK OLARAK 2 BİN 278 LİRA ARTARAK 4 BİN 659 LİRA OLDU"

Ankara'da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar ocak ayında bir önceki aya göre 122 lira, yıllık olarak ise 2 bin 278 lira artarak 4 bin 659 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 12 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 134 liralık artışla 368 liraya yükseldi.

"SÜT, YOĞURT VE PEYNİR İÇİN YAPILMASI GEREKEN HARCAMADA SON BİR YILDA İSE 994 LİRALIK ARTIŞ OLDU"

Bir önceki aya göre 59 lira azalarak 3 bin 666 liraya gerileyen süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcamada son bir yılda ise 994 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para ocak ayında 519 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise bin 388 lira artarak 2 bin 108 lira oldu. Sebze harcaması ise önceki aya göre 208 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise bin 222 lira artarak 2 bin 489 liraya kadar yükseldi. Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama ocak ayında 114 lira artarak bin 523 liraya yükselirken, pirinç ve bulgur harcamaları 42 lira artarak 715 liraya çıktı. Yağ için yapılması gereken harcama ise 27 lira artarak 485 lira oldu. Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama ocak ayında önceki aya göre 2 lira artarak bin 74 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 29 lira azalarak 444 liraya çıktı.

"1600 KALORİ ESAS ALINARAK YAPILAN HESAPLAMAYA GÖRE; AÇLIK SINIRI YETİŞKİN ERKEK İÇİN 5 BİN 93 LİRA, YETİŞKİN KADIN İÇİN 3 BİN 998 LİRA OLDU"

Yetişkin erkek için 2800, yetişkin kadın için 2200, genç için 3000 ve çocuk için de 1600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre ocak ayında açlık sınırı yetişkin erkek için 5 bin 93 lira, yetişkin kadın için 3 bin 998 lira, çocuk için 2 bin 903 lira ve genç için de 5 bin 449 lira oldu.

"DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN 'YOKSUNLUK HİSSİ DUYMADAN' KARŞILAYABİLMESİ İÇİN GEREKEN HARCAMA TUTARI DA OCAK'TA 31 BİN 53 LİRAYA YÜKSELDİ"

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini 'yoksunluk hissi duymadan' karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da ocak ayında 31 bin 53 liraya yükseldi.

Ocak ayında dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 581 liraya inerken, barınma (kira dahil) harcamaları 6 bin 901 liraya yükseldi, ev eşyası harcamaları 4 bin 95 lira, sağlık harcamaları bin 316 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 9 bin 425 liraya indi. Haberleşme harcamaları bin 96 liraya, eğlence ve kültür harcamaları bin 11 liraya, eğitim harcamaları 687 liraya, tatil-otel harcamaları 3 bin 181 liraya ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar bin 762 liraya çıktı.

"YOKSULLUK SINIRI İSE OCAK AYINDA BİN 658 LİRA DAHA ARTARAK 48 BİN 495 LİRAYA YÜKSELDİ"

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise ocak ayında bin 658 lira daha artarak 48 bin 495 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 21 bin 501 lira olarak gerçekleşti."