Birleşik Tevrat Yahudiliği Netanyahu'yu önermedi, destek 46'ya geriledi

İsrail'de Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi, uzun süre verdiği desteğe rağmen hükümeti kurma görevinin Başbakan Binyamin Netanyahu'ya verilmesini tavsiye etmedi.

Yerel kaynaklara göre, İsrail Meclisi'nde 7 sandalyeye sahip Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi temsilcileri, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptıkları görüşmede koalisyon hükümetini kurma görevi için herhangi bir adayı tavsiye etmediklerini bildirdi.

Parti temsilcileri, Haredi Yahudilerin Tevrat eğitimine yoğunlaşabilmeleri ve askerlik hizmetleri konusunda uzlaşmaya varılması gibi taleplerini karşılayabilecek adayı desteklemeye açık olduklarını ifade etti.

Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin Netanyahu'yu tavsiye etmemesiyle, Netanyahu'ya destek veren milletvekili sayısının 53'ten 46'ya gerilemesi, Eisenkot'u destekleyenlerin sayısının ise 67'ye yükselmesi bekleniyor.

Netanyahu liderliğindeki mevcut koalisyon hükümetinde yer alan Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin bu tutumunun, muhalefet bloğunun adayı Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un hükümeti kurmak için görevlendirilme şansını artırabileceği değerlendiriliyor.

Meclis'te 48 sandalyeye sahip muhalefet partileri ile İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden 19 milletvekilinin Eisenkot'u desteklemesi öngörülüyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, partilerle yürüttüğü istişarelerin ardından ilerleyen günlerde Eisenkot'u hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor. Görevlendirmenin yapılması halinde Eisenkot'a hükümeti kurması için 28 gün süre verilecek, talep halinde bu süre 14 gün daha uzatılabilecek.

Koalisyon belirsizliği sürüyor

Her ne kadar İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin hükümeti kurmak için desteğini açıklaması beklense de mevcut şartlar altında Eisenkot'un koalisyonu kurması zor görünüyor.

Eisenkot'un hükümeti kurabilmesi için 120 sandalyeli Meclis'te en az 61 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Son seçimlerde 7 milletvekili çıkaran eski Maliye Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi, Eisenkot'a hükümeti kurma görevinin verilmesini desteklese de İsrail vatandaşı Filistinlilerin dışarıdan destek vereceği bir koalisyonda yer almayacağını belirtiyor.

Filistin asıllı partilerin desteğini alsa bile Liberman'ın olası koalisyona katılmaması nedeniyle Eisenkot bloku 60 milletvekilinde kalıyor ve hükümeti kuramıyor.

Birleşik Tevrat Yahudiliği ise Haredilerin de zorunlu askerlik yapmasını isteyen Eisenkot liderliğindeki partilerin koalisyonunda yer almasının zor olduğu ifade ediliyor.

Eisenkot, "Siyonist bir hükümet" kurmayı hedeflediğini açıklamış ancak muhalefet bloğunun İsrail vatandaşı Filistinli milletvekillerinin desteğine ihtiyaç duyduğu bir ortamda bunu nasıl gerçekleştireceğine ilişkin ayrıntı vermemişti.