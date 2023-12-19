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Birlik Sağlık-Sen, Sağlık Personeline Yapılan Giyecek Yardımı Ödemelerine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Birlik Sağlık-Sen, Sağlık Personeline Yapılan Giyecek Yardımı Ödemelerine Tepki Gösterdi

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık personeline yaptığı giyecek yardımı ödemelerine tepki göstererek, ödemelerin yetersiz olduğunu ve güncellenmesi gerektiğini belirtti. Doğruyol, sağlık çalışanlarına verilen kılık kıyafet yardımlarının komik duruma düştüğünü ve bu durumun yazık olduğunu ifade etti.

19.12.2023 - 11:45,
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KERİM UĞUR

Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık-Sen), Sağlık Bakanlığı'nın giyecek yardımı kapsamında sağlık personeline yaptığı ödeme rakamlarına tepki gösterdi. Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "Bir bardak çayın 25-30 lira olduğu yerde siz bir doktor arkadaşımıza bir teknisyen arkadaşımıza kalkıp da 35 lira önlük parası veremezsiniz. 8 lira çorap ücreti veremezsiniz. Yazıktır, günahtır" dedi.

Anka Haber Ajansı'na konuşan Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlık personeline giyecek yardımı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ödemelerin yetersiz olduğunu söyleyen Doğruyol rakamların güncellenmesi gerektiğini söyledi. Doğruyol, "7 gün 24 saat hizmet veren sağlık çalışanlarımıza ödenen kılık kıyafet yardımı bugün maalesef komik duruma düşmüştür. Kılık kıyafet yardımlarından aynı zamanda yüzde 20 ile yüzde 27 arasında gelir vergisi ve damga vergisi kesilmektedir. Bu kılık kıyafet yardımlarında şu an itibarıyla bu yıl ödenen brüt olarak takım elbiseye 447 lira 99 kuruş, pantolon 94 lira, çorap 8 lira 64 kuruş, önlük 45 lira 20 kuruş, ayakkabı ise 126 TL'dir. ve bu fiyatlar brüt fiyatlardır. Mesela buradaki 45 lira 20 kuruş denen önlüğün net ücreti 35 TL'dir. Yani 10 lirası buradan gitmektedir" diye konuştu.

"YAZIKTIR, GÜNAHTIR"

Başkan Doğruyol konuyla ilgili çözüm yolunu da şu sözlerle anlattı:

"Eğer sağlık çalışanlarına kılık kıyafet yardımı adı altında bir kalemde yılda bir kez ödeme yapıyorsanız bunun mutlaka acilen güncellenmesi gerekir. Örneğin bu oran asgari ücretin beşte biri oranında olabilir. Yani belli bir kriteri bağlamak adına söylüyorum. Memur maaş taban aylığı katsayısına endekslenebilir. ya da reel enflasyon oranında arttırılabilir. Tabii bu reel enflasyon mevcut hükümetimizin maalesef TÜİK'e yaptırdığı ısmarlama enflasyonlar değil, gerçekten reel gerçek enflasyon düzeyinde artırılsın ki bir işe yarasın. Bu verilen ücretler hiçbir işe yaramamaktadır. Bir bardak çayın 25-30 lira olduğu yerde siz bir doktor arkadaşımıza bir teknisyen arkadaşımıza kalkıp da 35 lira önlük parası veremezsiniz. 8 lira çorap ücreti veremezsiniz. Yazıktır, günahtır "

Birlik Sağlık-Sen, Sağlık Personeline Yapılan Giyecek Yardımı Ödemelerine Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA
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