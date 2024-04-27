Birnokta Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mürsel Sönmez, Osmangazi Belediyesi\'nin düzenlediği etkinlikte konuştu

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Birnokta Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, şair ve yazar Mürsel Sönmez, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Dergi Okumaları" programına konuk oldu.

Kedili Tekke Millet Kütüphanesi'nde Ahmet Şevki Şakalar moderatörlüğünde yapılan etkinlik, "Hür Tefekkürün Kalesi: Dergiler" temasıyla düzenlendi.

Mürsel Sönmez, burada yaptığı konuşmada, Birnokta edebiyat dergisinin "Ne yaptığını bilen ve izah edebilen dergi" mottosuyla bir grup şair ve yazar tarafından 24 yıldır yayınlandığını söyledi.

Sönmez, Türkiye'de yaşayan herkesin birbirine borçlu olduğunu belirterek, "Hiçbir alanda kimse müstağni değildir. Herkes bir şeyler yapma gayretinde, bir şeyler ortaya koyuyor. Birnokta dergisi de bu anlamda mutlaka bir yerlerden etkilenmiş, bir yerleri etkilemiştir. Ne kimseden üstün ne kimseyi aşağıda görürüz." dedi.

Hazreti Mevlana'nın "Aslanla arkadaş olan etin en lezzetli yerini, çakalla arkadaş olan ise leş yer" sözünü hatırlatan Sönmez, şunları kaydetti:

"Tabii biz Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek gibi aslanları sevdik. Onun için leş yemedik. Oradan etkilenmiş olmaktan mağruruz. Ancak maalesef o çizgiyi konuşa konuşa tüketmek gibi bir çıkarcı zeka tipi de var. Böyle yapmamalıyız. Biz sadece edebiyat yapmıyoruz. Edebiyatı konumlandırdığımız yeni bir dünya görüşümüz ve tasavvurumuz var. Birbirinden kopartılan, birbirine kurt haline getirilen 21. yüzyıl insanının kurtuluşuna dair bizim ürettiğimiz düşünceler var. Bir ideolojimiz var. Olan hiçbir şeyin olmamış olduğu bir rehavetin içinde yaşamıyoruz. Biz, büyüklerimizin çağlarında yaptığını ileri taşımakla mükellefiz."

Sönmez, edebiyat dergiciliğinin zor günler geçirdiğine dikkati çekerek, genç kuşaklardan ümitli olmak gerektiğini söyledi.

Etkinlik, Sönmez'in katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.