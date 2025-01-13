Birol Akgün, Yolsuzluk İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Birol Akgün, Yolsuzluk İddialarını Yalanladı

Azerbaycan Büyükelçisi olarak atanan Birol Akgün, Yunus Emre Vakfı yöneticisi olduğu iddialarına sert yanıt verdi. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız bilgilerin yer aldığını belirtti.

13.01.2025 19:37
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11 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Azerbaycan Büyükelçiliği'ne atanan Birol Akgün, yolsuzluk iddialarıyla soruşturma başlatılan Yunus Emre Vakfı'nın yöneticisi olduğu iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Birol Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"11 Ocak 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile Azerbaycan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanmam üzerine, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, kişilik haklarıma saldırı mahiyetinde ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız bilgilere yer verilmiştir. 2016 yılından bu yana Türkiye Maarif Vakfı'nın Başkanlığını üstlenmekteyim. 5653 sayılı Kanun'un amir hükmü gereğince, Yunus Emre Vakfı'nda da Maarif Vakfı adına Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yapmaktayım. Sözü geçen mecralarda dile getirilen iddialar, Yunus Emre Enstitüsü'nün eski yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olup bütün bu iddialar halen devam eden resmi bir yargılama sürecinin konusunu teşkil etmektedir. Sözü geçen iddialara yol açan meselelerle ilgili herhangi bir yetkim yahut sorumluluğum olmadığı gibi, devam eden soruşturmanın da şahsıma taalluk edebilecek hiçbir yönü bulunmamaktadır. Kişilik haklarıma karşı gerçekleştirilen bu saldırının sorumlularıyla hukuk önünde hesaplaşacağımı, kamuoyuna saygıyla duyururum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Birol Akgün, Yolsuzluk İddialarını Yalanladı - Son Dakika

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