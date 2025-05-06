Birsen Bayraktar cinayeti davasında tanıklar dinlendi - Son Dakika
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Birsen Bayraktar cinayeti davasında tanıklar dinlendi

Birsen Bayraktar cinayeti davasında tanıklar dinlendi

73 yaşındaki Birsen Bayraktar'ın cinayetinde sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

06.05.2025 17:30
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 5 yıl önce 73 yaşındaki Birsen Bayraktar'ın öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu U.C. ve tutuksuz sanık M.C. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, apartman sakinlerinden İ.A. ve M.Y. tanık olarak dinlendi.

İ.A, olay günü televizyon sesinin yüksek şekilde geldiğini, uyarıda bulunmak için eşiyle Bayraktar'ın yaşadığı daireye gittiğini söyledi.

Dairenin zilini çalmalarına rağmen kapıyı açan olmadığını anlatan İ.A, şöyle devam etti:

"Kapıda bir çift ayakkabı ve bir poşet vardı. Nizami, temiz bir erkek ve spor ayakkabısıydı. Kapı açılmayınca Birsen Hanım'ın üst katında oturan komşu daireye gittik. Bu sırada Birsen Hanım'ın dairesinden kapı kapanma sesi geldi. Tekrar aşağı inip kapıyı çaldık yine açan olmadı. Ama bu sefer ayakkabılar yoktu, poşet duruyordu. Sonra içerde çalan telefonun sesini duyduk, açan olmuyordu. Biz de geri evimize geldik. Ertesi gün de vefat ettiğini öğrendik."

Apartman sakinlerinden M.Y. de Bayraktar'a ulaşamayınca polise haber verdiklerini, şüpheli bir durum görmediklerini ifade etti. M.Y, Bayraktar'ın kendisine eski eşi ve gelinleriyle sorunları olduğunu, birkaç kez de tehdit aldığını söylediğini belirtti.

Söz verilen sanık U.C, suçsuz olduğunu ve anlatılanların iftira olduğunu kaydetti. Bu sırada Bayraktar'ın oğlu Kafkas Gence Karadağoğlu sanığa tepki gösterince duruşma salonundan çıkarıldı.

Ardından ara karar açıklandı. U.C'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Karşıyaka ilçesinde 14 Nisan 2020'de komşularının ihbarı üzerine eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, 73 yaşındaki Birsen Bayraktar'ın cesedini bulmuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bayraktar'ın ölümüne ilişkin yürütülen çalışma kapsamında, Mayıs 2024'te binanın kapıcısı U.C, eşi M.C. (34) ve aynı apartmanda yaşayan H.H. (60) gözaltına alınmış, şüpheliler maddi delil eksikliği nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca U.C. ile H.H. "kasten öldürme" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından müebbet ve 15 yıla kadar hapis, M.C. hakkında da "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, U.C. de tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Birsen Bayraktar cinayeti davasında tanıklar dinlendi - Son Dakika

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