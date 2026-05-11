Bisiklet Kazasında Barmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bisiklet Kazasında Barmen Hayatını Kaybetti

Bisiklet Kazasında Barmen Hayatını Kaybetti
11.05.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bisikletle taksi çarpışması sonucu barmen Kubat Amanbekov hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı otelde barmen olarak çalışan Kazakistan uyruklu Kubat Amanbekov (27), kullandığı bisikletin taksiyle çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Belek Mahallesi Barış Caddesi'nde meydana geldi. O.A.'nın (43) kullandığı 07 T 2557 plakalı taksi ile Kubat Amanbekov'un kullandığı bisiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Burada sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede bisiklet sürücüsü Amanbekov'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza sonrası taksi şoförü O.A. polis tarafından gözaltına alınırken, Kubat Amanbekov'un cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kubat Amanbekov'un ilçedeki 5 yıldızlı bir otelde barmen olarak çalıştığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bisiklet Kazasında Barmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı

10:45
Galatasaray golcü bombasını patlatıyor Arda’nın öğrencisi gelecek
Galatasaray golcü bombasını patlatıyor! Arda'nın öğrencisi gelecek
10:28
Abdullah Kavukcu duyurdu Fenerbahçe’den ayrılan Jhon Duran Galatasaray’a gidiyor
Abdullah Kavukcu duyurdu! Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Galatasaray'a gidiyor
10:22
Savcı Sayan’dan kafa karıştıran sözler
Savcı Sayan'dan kafa karıştıran sözler
10:20
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
09:59
İsrail’in Irak’taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
09:09
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 10:51:03. #7.13#
SON DAKİKA: Bisiklet Kazasında Barmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.