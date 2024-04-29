Bişkek'in kuruluşunun 146. yıl dönümü vals gösterisiyle kutlandı - Son Dakika
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Bişkek'in kuruluşunun 146. yıl dönümü vals gösterisiyle kutlandı

Bişkek\'in kuruluşunun 146. yıl dönümü vals gösterisiyle kutlandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in kuruluşunun 146. yıl dönümü, vals gösterisi ve konserlerle kutlandı. Bişkek Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde, tiyatro oyunları, konserler ve dans gösterileri gerçekleştirildi. Bişkek, Orta Asya'nın yeşil kenti olarak bilinen bir şehir olup, Türkiye ile de güçlü bağlara sahiptir.

29.04.2024 19:35
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Kırgızistan'ı başkenti Bişkek'in kuruluşunun 146. yıl dönümü vals gösterisiyle kutlandı.

Bişkek Belediyesi, şehrin kuruluş yıl dönümü kutlamaları için gün boyunca kültürel ve sosyal etkinlikler organize etti.

Kutlamalar, şehrin ismini taşıyan Bişkek Kahramanı Anıtı önünde tiyatro oyunu ve mini konserle başladı.

Okullarda, "En sevdiğim Bişkek şehri", "Bişkek şehrinin tarihi" konulu dersler verildi.

Şehrin kuruluşunun 146. yıl dönümü kutlamaları, hükümet binası önündeki Turdakun Usubayev Meydanı'nda kalabalık vals gösterisi ve konserle devam etti.

Meydanda düzenlenen kutlamalarda İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığına bağlı okulların öğrencileri, genç dans grupları, kişisel gelişim kurslarına katılan kadınlar ile gösteriyi izlemeye gelenler vals yaptı.

Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, burada yaptığı konuşmada, "Başkentimiz gelişmelidir. Her şehir sakini başkentte yaşadığını hissetmelidir. Şehri inşa etmeye, geliştirmeye ve gurur duymaya devam edeceğiz." dedi.

Bişkek şehri

Tanrı Dağları'nın eteğinde, parkları, heykelleri, geniş meydanları ve caddeleriyle Orta Asya'nın yeşil kenti olarak dikkati çeken Bişkek, 1878'de kurulmaya başlandı.

Pişpek adı verilen şehrin ilk resmi yerleşimcileri, toplam 182 nüfustan oluşan 9 Rus ailesi, 48 Özbek ailesi ve 1 Tatar ailesiydi.

Resmi verilere göre, şehrin nüfusu 1 milyon 200 binden fazla.

Sovyet yönetimi, 1 Ocak 1918'de Pişpek'i bir şehri olarak ilan etti ve 1926'da şehre, komutan ve tıp doktoru Mihail Frunze'nin adını verdi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991'de Frunze şehrinin adı Bişkek oldu.

Bişkek adı, Kırgızların öz topraklarına kavuşması için mücadele verirken küçük beylikler halinde yaşayan Kalmukları dağıtan Kırgız kahramanına ait.

Türkiye, 1991'de Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olurken, 1992'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Büyükelçiliğini açtı.

Başkentte, Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk parkı ve anıtı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, lise, İmam Hatip Lisesi, Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi, Maarif Okulu, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi, Türk kafe ve restoranlar ile iş yerleri bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bişkek'in kuruluşunun 146. yıl dönümü vals gösterisiyle kutlandı - Son Dakika

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