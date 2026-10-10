Biskinta'da festival açılışında öğrenciler 18 bin elmayla Lübnan bayrağı yaptı - Son Dakika
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Biskinta'da festival açılışında öğrenciler 18 bin elmayla Lübnan bayrağı yaptı

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Biskinta'da öğrenciler, 2026 sezonunda pazarlama sıkıntısı yaşayan elma üreticilerine destek için festival açılışında 18 bin elmayla dev Lübnan bayrağı yaptı. 2 bin 300 kilogram elmayla oluşturulan, 16 metre eninde ve 8 metre boyundaki bayrakla çiftçilere destek amaçlandı.

Lübnan'da öğrenciler, 2026 sezonunda ürünlerinin pazarlanmasında sıkıntı yaşayan elma üreticilerine destek olmak amacıyla 18 bin elma kullanarak dev Lübnan bayrağı yaptı.

Lübnan'ın orta kesimindeki Metn bölgesine bağlı Biskinta beldesinde bir araya gelen öğrenciler, "Elma Sezonu Festivali"nin açılışındaki etkinlikte yaklaşık 2 bin 300 kilogram elma kullandı.

Toplam 16 bin 250 kırmızı ve 1800 yeşil elmayla oluşturulan Lübnan bayrağının eninin 16, boyunun ise 8 metreye ulaştığı belirtildi.

Etkinliğe Biskinta okullarında öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra belediye meclisi üyeleri, belediye çalışanları ve gönüllüler katıldı.

Biskinta Belediye Başkanı Antuan Heravi, açılışta yaptığı konuşmada, "Elma Sezonu Festivali, çiftçilere destek olmak, Biskinta'nın tarımsal üretimini tanıtmak ve beldedeki turizm ile ekonomik hareketliliğin canlanmasına katkı sağlayacak şekilde turistik, doğal ve kültürel potansiyeline ışık tutmak için temel bir duraktır." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da, çiftçilerin iç pazarda ürünlerini satmakta zorluk çekmesi üzerine, Lübnan elmasının dış pazarlarda satılması için çözümler bulunması ve kolaylıklar sağlanması çağrısı yapılıyor.

Lübnan Tarım Bakanlığı ise bu doğrultuda dış pazarların genişletilmesi, nakliye maliyetlerinin desteklenip fiyatların düşürülerek 2026 sezonu üretiminde 100 bin tondan fazla elmanın ihraç edilmesi üzerine bir plan hazırlamıştı.

Kaynak: AA
FestivalEkonomiLübnanGüncelDünyaSon Dakika

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