Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 11 yıl önce bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 Mart 2013'te Arif Meçin'in (56) öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla M.M. (55), B.M. (31), M.E.M. (43), F.Z. (46) ve H.M. (66) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından F.Z. ve H.M. serbest bırakıldı, diğerleri ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bismil'de 11 Yıl Sonra Cinayet Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika
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