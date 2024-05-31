Bismil'de Silahlı Kavga Sonrası Barış Yemini Edildi - Son Dakika
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Bismil'de Silahlı Kavga Sonrası Barış Yemini Edildi

Bismil\'de Silahlı Kavga Sonrası Barış Yemini Edildi

Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Taş ve Alyamaç aileleri, düzenlenen törenle barıştı. Barış töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve taraflar barış yemini etti. Kaymakam Enver Hakan Zengince, törende yaptığı konuşmada aileleri tebrik ederek, barışın önemine vurgu yaptı.

31.05.2024 17:42
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BARIŞ YEMİNİ EDİLDİ

Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada taraflardan Taş ve Alyamaç aileleri, ilçede bir düğün salonunda düzenlenen törenle barıştı. Barış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra taraflar Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini etti. Ardından duaların edildiği törene Kaymakam Enver Hakan Zengince, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

'İNSANLIĞA VE KENDİLERİNE YAKIŞANI YAPTILAR'

Törende bir konuşma yapan Kaymakam Enver Hakan Zengince, "Bugün Bismil'de Diyarbakır'mız ve memleketimiz için çok önemli bir gündür. Bugün barışın olduğu, muhabbetin olduğu, dostluğun pekiştiği, zorluğun ve sıkıntılı durumların ortadan kalktığı müstesna bir gündeyiz. Hepimize hayırlı olsun. Bugün barış için iştirak eden aileler sabırlı oldular, metanetli oldular, insanlığa ve kendilerine yakışanı yaptılar. Ben inanıyorum ki Allah onların bütün sıkıntılarını, zorluklarını kaldıracak. Rabbim bugün bu ailelere ve bu topluma onu nasip etti. İnsandan daha değerli ve daha güzel ne var bu dünyada. Buradaki aileler bu barışa vesile olarak, bir araya gelerek bütün insanlığın hayatını kurtarmış gibi oldular. Allah hayırlarınızı kabul etsin" dedi.

Burak EMEK- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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