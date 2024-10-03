Bismil\'de Yaya Kazası: 25 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya Hüseyin Soğuk (25) hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücü ise polis tarafından yakalandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. S.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Soğuk'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Soğuk ağır yaralanırken, sürücü S.T. olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soğuk, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Soğuk'un cenazesi otopsi için morga götürüldü. Sürücü S.T. ise bir süre sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. S.T.'nin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.