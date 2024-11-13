Bitcoin Piyasa Dinamikleri Üzerine Kapsamlı Analiz - Son Dakika
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Bitcoin Piyasa Dinamikleri Üzerine Kapsamlı Analiz

Bitcoin Piyasa Dinamikleri Üzerine Kapsamlı Analiz

0xScope'un raporu, Bitcoin ETF'lerinin piyasa etkilerini ve yatırımcı davranışlarını inceledi.

13.11.2024 17:44
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WEB3 veri analizleri yapan 0xScope, Bitcoin'in piyasa dinamiklerini nasıl etkilediğini inceleyen kapsamlı bir analiz raporu yayınladı. Rapor, net giriş ve çıkışların Bitcoin'in yörüngesi üzerindeki etkilerini inceleyerek yatırımcı duyarlılığına ve potansiyel piyasa risklerine ilişkin bilgi veriyor.

Raporda öne çıkan bulgurlar böyle:

"Bitcoin'in 82 bin dolar gibi tarihi bir seviyeye ulaşmasıyla ve yakın zamanda ABD'de kripto yanlısı bir başkan adayının seçimleri kazanmasıyla birlikte piyasa koşulları büyümeye hazır görünüyor. Ancak bu son canlanmadan önce, bu yıl piyasaları olumlu yönde etkileyen başka bir büyüme faktörü daha vardı; Bitcoin ETF'lerinin onaylanması.

"Ocak 2024'te gerçekleşen bu onay, yatırımcılar için düzenlenmiş bir giriş noktası sağlamış ve ardından gelen ETF girişleri Bitcoin'in fiyatını 38 bin dolardan 73 bin dolara yükseltmişti. Ancak, Nisan 2024'ten sonra devam eden para girişleri, fiyat üzerindeki yılbaşındaki yükseliş etkisini yansıtmadı ve ETF faaliyetinin farklı bir etkisi olduğunu düşündürdü.

"Çalışma, BlackRock'ın IBIT ETF'sini vurgulayarak, 50 BTC'yi aşan net para çıkışlarının genellikle piyasa dipleriyle ilişkili olduğunu, 5.000 BTC'nin üzerindeki para girişlerinin ise piyasa tepelerini işaret etme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Bu modeller, ETF'nin öngörüsel potansiyeline vurgu yaparak, yatırımcıların yüzde 77'lik bir başarı oranıyla fiyat değişimlerini öngörmelerine olanak tanımaktadır."

Rapor, ayrıca ETF'leri besleyen sermaye türündeki değişimi de inceliyor. 2024 yılının başlarında, uzun vadeli emeklilik fonu tahsisleri de dahil olmak üzere çeşitli yatırımlar görüldü. Buna karşılık, son ETF girişleri ağırlıklı olarak kısa vadeli arbitraj yapan hedge fonları tarafından yönlendiriliyor ve Bitcoin'in fiyat dinamiklerini önemli fiyat artışlarına yol açmadan etkiliyor.

PİYASA DEĞERLENDİRMESİ VE YATIRIMCI REHBERLİĞİ

Rapor, hedge fonu stratejileri geliştikçe, sürekli ETF girişlerinin Bitcoin'e yönelik gerçek talepten ziyade kısa vadeli işlem taktiklerini yansıtabileceğini ve bunun da fiyat artış potansiyelini hafifletebileceğini öne sürüyor. Bu bulgular, yatırımcıların Bitcoin'in volatilitesinde gezinmek için daha geniş bir stratejinin parçası olarak ETF girişlerini izleme ihtiyacını güçlendiriyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Bitcoin, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitcoin Piyasa Dinamikleri Üzerine Kapsamlı Analiz - Son Dakika

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