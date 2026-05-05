BİTES, SAHA 2026\'da Yapay Zeka Sistemlerini Sergileyecek

ASELSAN iştiraki BİTES Savunma, SAHA 2026'da yapay zeka destekli sistemleri, simülasyon teknolojileri ve entegre savunma çözümlerini sergileyecek.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) "Teknolojinin kalbi SAHA'da atacak" başlıklı dosyasının on sekizinci haberinde, BİTES Savunma'nın fuara taşıyacağı yapay zeka destekli sistemleri, simülasyon teknolojileri ve entegre savunma çözümlerine yer verildi.

BİTES, yazılım, simülasyon ve entegre savunma çözümleri alanındaki ileri kabiliyetleriyle Türk savunma sanayisinde kritik bir rol üstleniyor. Şirket, savunma sistemleri, aviyonik ve görev sistemleri, simülasyon ve eğitim çözümleri ile yapay zeka destekli sistemler alanlarında geliştirdiği ürünlerle operasyonel karar süreçlerinde katma değer üretiyor.

Özellikle yapay zeka ve büyük veri analitiği alanındaki yetkinlikleriyle öne çıkan BİTES, geliştirdiği sistemlerde veri odaklı ve öngörülebilir karar mekanizmaları sunarak kullanıcıya operasyonel üstünlük sağlıyor.

Yapay zeka destekli analiz, karar destek ve otomasyon kabiliyetleri, modern harekat ortamlarının vazgeçilmez unsurları arasında yer alırken şirket, bu alandaki çözümleriyle savunma teknolojilerinde yeni nesil bir yaklaşımı benimsiyor.

Şirketin stratejik çalışma alanlarından savunma sistemleri, artırılmış gerçeklik destekli uygulamalar sayesinde güvenlik güçlerine teknolojik açıdan üstünlük ve durumsal farkındalık sağlayan çözümler sunuyor.

Havacılık projelerinde stratejik mühendislik merkezi

BİTES'in güçlü olduğu alanlardan aviyonik ve görev sistemleri, emniyet ve görev kritik yazılımlar için uçtan uca izlenebilir ve çevik bir Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) yürütüyor.

"Geleceğin Gökyüzünü Tasarlıyoruz" vizyonuyla hava platformlarının görev etkinliğini ve uçuş güvenliğini artıran kritik çözümler sunan şirket, havacılık projelerinde stratejik bir mühendislik ortağı konumunda bulunuyor.

Gerçek zamanlı işletim sistemleri (RTOS), gömülü yazılım geliştirme ve sistem mühendisliği alanlarında uluslararası havacılık standartlarına tam uyum sağlanarak, emniyet kritik sistemlerde en yüksek güvenlik seviyesi olan DAL-A düzeyinde sertifikalı çıktılar üretiliyor.

Milli Muharip Uçak KAAN, HÜRKUŞ, T70 Genel Maksat Helikopteri, GÖKBEY ve ATAK gibi platformlardaki güçlü varlığının yanı sıra BİTES; F-16, SU-25, AB-412 ve CALİDUS platformlarına yönelik modernizasyon projelerinde de profesyonel destek sağlıyor.

Şirket, platform siber güvenlik çözümleri, tersine mühendislik, sertifikasyon danışmanlığı ve özel cihaz simülatörü geliştirme gibi alanlardaki uzmanlığıyla dikkati çekiyor.

Simülasyon ve eğitim teknolojilerinde uçtan uca çözümler

Gerçek operasyon senaryolarına en yakın deneyimi sunan simülasyon ve eğitim teknolojileri, personelin muharebe öncesi hazırlık seviyesini artırıyor. XR tabanlı immersif eğitim çözümlerinden gerçek platforma entegre gömülü simülasyonlara kadar uçtan uca geliştirme kabiliyetiyle hizmet veriliyor.

BİTES aynı zamanda Teknoloji ve İş Çözümleri Direktörlüğü altında yürüttüğü dijital dönüşüm projeleriyle de sektörde önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Savunma Sanayii Yetenek Envanteri (YETEN) Karar Destek Sistemi gibi projeler, ekosistemdeki paydaşların yetkinlik ve altyapı bilgilerine hızlı erişim sağlayarak stratejik karar alma süreçlerini destekliyor.

Sahada karar üstünlüğü sağlayan güç çarpanı ATOK

Şirketin öne çıkan çözümlerinden Askeri Taktik Operasyon Kiti (ATOK), gelişmiş karar destek sistemleri ve durumsal farkındalık kabiliyetleriyle sahadaki verileri anlamlandırarak hızlı ve doğru karar alma imkanı sunuyor.

Sistem, farklı unsurlar arasında veri bütünlüğü sağlayarak görev planlama ve operasyonel koordinasyonu optimize ediyor.

KARAR Projesi kapsamında geliştirilen Zırhlı Araç AG ve Meskun Mahal Muharebe sistemleri, artırılmış gerçeklik destekli zırh ötesi görüş çözümleri ile sahadaki durumsal farkındalığı üst seviyeye taşıyor. Yapay zeka destekli altyapısı sayesinde nesne tanıma kabiliyetiyle operasyonel eğitim süreçlerine katkı sağlanıyor.

Gerçeğe en yakın deneyim sunan eğitim sistemleri

Altay Tankı için geliştirilen yeni nesil gömülü eğitim sistemi TMES, komutan, nişancı ve doldurucu personelin gerçek araç içinde, dinamik taktik senaryolar ve güncel istihbarat verileriyle oluşturulan harp sahasında eğitim almasını mümkün kılıyor.

Ayrıca KMC, STA, MİLGEM, Milli Muharip Uçak, Barış Kartalı, Stinger ve ALKAR atış eğitim projeleriyle farklı platformlara yönelik yüksek doğrulukta eğitim imkanı sunuluyor.

Operasyonel harekat ve taktik planlama süreçlerini destekleyen yenilikçi bir simülasyon çözümü olan Sanal Kum Sandığı Sistemi ise karmaşık operasyon ortamlarının modellenmesinde avantaj sağlıyor.

Robot köpek ile otonom görev kabiliyeti

BİTES'in fuarda sergileyeceği dört bacaklı robot platformu, entegre "akıllı muhabere ve görev sistemi" olarak öne çıkıyor.

Zorlu arazi koşullarında yüksek hareket kabiliyeti sunan platform, riskli görevlerde faydalı yükler ve kritik yazılım entegrasyonuyla insan unsuru yerine kullanılmak üzere geliştirildi.

Kesintisiz veri aktarımı ve düşük görüş koşullarında üstün görüntüleme sağlayan platform, keşif ve gözetleme görevlerinde etkin rol oynuyor. Askeri kullanıcıların yanı sıra özel güvenlik ve arama-kurtarma ekipleri için de uygun olan modüler yapıdaki sistemin, uluslararası pazarda da güçlü bir potansiyeli bulunuyor.

"Kullanıcıya entegre bir operasyonel güç sunuyoruz"

BİTES Genel Müdürü Yıldırım Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri her teknolojiyi sahada karşılığı olan ve ölçülebilir fayda üreten çözümlere dönüştürmeyi temel öncelik olarak gördüklerini belirtti.

Yapay zeka, savunma sistemleri, simülasyon ve aviyonik sistemler alanlarındaki kabiliyetleriyle kullanıcıya sadece bir ürün değil, entegre bir operasyonel güç sunduklarını vurgulayan Azizoğlu, şunları kaydetti:

"SAHA 2026, savunma sanayimizin geldiği noktayı ortaya koyan ve uluslararası işbirliklerini güçlendiren çok önemli bir platform. Bu organizasyonda sergilediğimiz çözümlerle, BİTES'in yapay zeka odaklı teknoloji yaklaşımını ve sahada sonuç üreten sistem geliştirme vizyonunu bir kez daha ortaya koymaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."