Bitez Koyunda Deniz Dibi Temizliği Yapıldı - Son Dakika
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Bitez Koyunda Deniz Dibi Temizliği Yapıldı

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinin üçüncü ayağı Bitez'de gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 2,5 ton atık çıkarıldı.

22.05.2024 15:43
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliğinin 2024 yılı üçüncü etabı, Bitez'de yapıldı. Çalışmalar kapsamında Bitez koyundan toplam 2,5 ton atık çıkarıldı.

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde başlayan ve yarımada koylarında devam eden 2024 yılı deniz dibi temizlik etkinliğinin üçüncü ayağı bu hafta Bitez'de yapıldı. Bodrum'un koylarını çöp ve atıklardan arındırmak amacıyla yapılan etkinlikte, denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları, plastik kasa, araba lastiği ve duba gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Belediye Meclis üyeleri ve Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Başkan Mandalinci, deniz dibi temizliğinin artarak devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Mavi vatan yeşil Türkiye için koruyalım"

"Hem suyun içinde hem Bodrum'un doğasında, bahçesinde temizlik hareketimiz devam ediyor. Bu farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü temizlemenin aslında ne kadar zor, kirletmenin de ne kadar kolay olduğunu yaşayarak görüyoruz. İnsanların denizi, çevreyi, doğayı kirletmesini asla istemiyoruz. O yüzden ben sadece Bodrum'u değil bütün Türkiye'yi temizliğe davet ediyorum. Vatanımızı, denizimizi temiz tutmamız gerekiyor. Nasıl mavi vatan diyorsak yeşil doğa, yeşil Türkiye de dememiz gerekiyor. Bunu da ancak koruyarak başarırız."

Çalışmalar çerçevesinde Bitez koyundan toplam 2,5 ton atık çıkarıldı. Etkinlik sonunda denizden çıkarılan atıklar, Bitez Üç Fidan Parkı'nda sergilendi. Atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Deniz Dibi Temizliği, 29 Mayıs Çarşamba günü Ortakent Mahallesi'nde devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bitez Koyunda Deniz Dibi Temizliği Yapıldı - Son Dakika

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