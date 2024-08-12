Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı Yazılı Sınavı Tarihi Açıklandı - Son Dakika
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Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı Yazılı Sınavı Tarihi Açıklandı

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı Yazılı Sınavı Tarihi Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı' yazılı sınavının, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 24 Kasım 2024'te gerçekleştirileceğini duyurdu.

12.08.2024 12:05
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TARIM ve Orman Bakanlığı, 'Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı' yazılı sınavının, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 24 Kasım 2024'te gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile ÖSYM arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 2024 yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2024-BKUBTS) 24 Kasım 2024 tarihinde Ankara'da yapılacak. Sınava Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenleri katılabilecek. 9-15 Ekim tarihleri arasında başvurabilecek sınavın geç başvuru tarihi ise 23 Ekim olarak belirlendi. Başvuru ücretinin 1700 TL olarak belirlendiği sınava geç başvuru yapan adaylar ise yüzde 50 artırımlı olarak 2 bin 550 TL ödeyecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler. Sınav başvurusu, sınava giriş, sınav soru ve sonuçlarına itiraz ve sınav sonuç belgesi dahil bütün iş ve işlemler ÖSYM tarafından yapılacak. Bu nedenle adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ÖSYM web sayfasını ve duyuruları takip etmesi gerekiyor. İlgili yönetmelikte belirtilen bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranan şartları sınava başvuru yapıldığı tarih itibarıyla sağlamadığı halde yanlış beyanda bulunarak sınava giren adayların sınavları başarılı olmuş olsalar bile geçersiz sayılacak.

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık yazılı sınavları önceki yıllarda imzalanan protokoller çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilmişti.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ösym, Tarım, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı Yazılı Sınavı Tarihi Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı Yazılı Sınavı Tarihi Açıklandı - Son Dakika
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