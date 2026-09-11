Bitlis Adilcevaz\'da 19 öğrenci hafızlık icazet belgesini aldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 19 öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi.

İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hatuniye Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursunda gerçekleştirilen merasimde, hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler icazet belgelerini aldı.

Programda konuşan Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmenin büyük emek, sabır, disiplin ve azim gerektirdiğini belirten Özçelik, öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan ailelere ve hocalara teşekkür etti.