Bitlis'in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde devam etti.

Ergezen Ortaokulu tarafından düzenlenen programda okulun öğretmenlerinden Bilge Işık Ayber, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Mehteran, zeybek, darbuka ve oratoryo gösterilerinin sunulduğu programda öğrenciler şiirler okudu.

Aday öğretmenlerin yemin etmesinin ardından Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.

Programa, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Orhan Ergin, Ahlat Belediye Başkan Vekili Necmiye Taşdemir, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.