Bitlis Belediyesi GES ile yıllık milyonlarca lira tasarruf sağlıyor - Son Dakika
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Bitlis Belediyesi GES ile yıllık milyonlarca lira tasarruf sağlıyor

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Bitlis Belediyesi, Güneş Enerjisi Santrali projesi ile kendi elektriğini üreterek yıllık milyonlarca lira tasarruf sağlıyor. Bitlis Belediyesi, Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde 35 bin metrekare alan üzerine kurduğu GES sayesinde enerji maliyetlerini düşürüp ek gelir elde ediyor.

29.08.2024 09:43  Güncelleme: 09:50
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Bitlis Belediyesi GES ile yıllık milyonlarca lira tasarruf sağlıyor

BİTLİS - Bitlis Belediyesi, Güneş Enerjisi Santrali projesi ile kendi elektriğini üreterek yıllık milyonlarca lira tasarruf sağlıyor.

Bitlis Belediyesi, Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde 35 bin metrekare alan üzerine kurduğu GES sayesinde öz tüketimlerini buradan sağlıyor. Aynı zamanda, güneş enerjisi santrali kurarak kendi elektriğini üreterek belediyenin enerji maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğü gibi yeni yapılacak olanlarla birlikte ek gelir de sağlayacaklarını ifade eden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, halihazırda 2.1 megavat üretim yapan GES'e 1 megavat daha ekleyeceklerini belirtti. GES'in kışın elektrik giderlerinin yüzde 50'sini, yaz aylarında ise bu giderin yüzde 80'ini karşıladığını ifade eden Tanğlay, ek yapacakları yeni panellerle hem giderlerinin tamamını karşılayıp hem de gelir elde edeceklerini söyledi. Tanğlay, "Burası toplamda 73 bin metrekare büyüklüğünde ancak GES'i 35 bin metrekare alana kurduk. 2.1 megavat enerji değeri var burada. Tabi buradan ürettiğimiz enerji şu an Bitlis Belediyemizin tüketim yaptığı enerjinin yüzde 75'ini karşılıyor. Bununla birlikte belediyemize büyük bir katkısı oluyor. Tabi kış aylarında bu verim biraz daha düşüyor. Ama şu an planlamamızda 1 megavat daha ek yapmayı düşünüyoruz. İnşallah enerjimizin tamamını kendimiz üretip Bitlis Belediyemizin normalde olan giderini de belediyemizin kasasında tutacağız. Enerjinin bu kadar kıymetli olduğu bir zamanda Bitlis Belediyesinin böyle bir proje yapması çok önemlidir. İnşallah bu projeyi biraz daha yükselterek enerji maliyetimizi daha azaltacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bitlis Belediyesi GES ile yıllık milyonlarca lira tasarruf sağlıyor - Son Dakika

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