Bitlis Beş Minare Film Festivali Sonuçlandı

Bitlis'te düzenlenen "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali" ödül töreniyle sona erdi.

Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, belgesel kategorisinde yönetmenliğini Yalçın Çiftçi'nin yaptığı "Beyaz Dağın Çocukları" birinci, Ömür Gürgen'in yönettiği "Ali Amca" ikinci, Evrim İnci'nin "Duvar" belgeseli üçüncü oldu.

Uzun metraj film kategorisinde ise Orhan İnce'nin yönetmenliğini yaptığı "Hevi" birinciliği, Levent Onan'ın yönettiği "Aşkın Dünkü Çocukları" ikinciliği ve Javier Lester Abalsamo'nun yönetmenliğini yaptığı "Coco's Moon" üçüncülüğü elde etti.

Kısa metraj film kategorisinde de Ömer Ferhat Özmen'in yönetmenliğini yaptığı "Eksi 1" birincilik, Onur Güler'in yönettiği "Hangi Gece Büyüdüysem" ikincilik, Onur Doğan'ın "Bomba" isimli filmi üçüncülük aldı.

"Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Jüri Özel Ödülü" Sedat Benek'in çektiği "Madak" belgeseline, "Bitlis Beş Minare Özel Ödülü" ise "Vuslat" filmine verildi.

Festivalde dereceye giren yönetmenlere plaket ve para ödülü verildi, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen sanatçı, oyuncu, yönetmen, senarist, manken ve kurum amirlerine plaket takdim edildi.

Festival başkanı Mehmet Şah Çelik, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin muhteşem bir organizasyonla son bulduğunu söyledi.

Festival için ilk başvuru yaptıklarında kimsenin kendilerine inanmadığını belirten Çelik, "Muhteşem organizasyonlar gerçekleştirdik. Hem merkezde hem 6 ilçede farklı zamanlarda atölyelerimiz, söyleşilerimiz ve workshoplarımız oldu. Hizan'da Kenger Festivali vardı. Oyuncularımız halkla buluştu, festivale katıldı. Söyleşileri açık havada yaptılar. Sadece söyleşiler yapmadık, Bitlis'i ve kültürünü daha iyi tanısınlar diye merkez ve 6 ilçede gezi turları düzenledik." dedi.

Güzel ve başarılı bir festival olduğuna inandığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Amacımız sinema yapımcılarını biraz da teşvik etmek. Sinema yapımcılarının özellikle festivallere katılanların çoğunda bütçe sorunu var. Bunu aşmak için biraz da bir bütçe verelim dedik. Festivalimizde 500 bin lira dağıttık. İnanılmaz yoğun ve güzel bir galaydı. Protokol bile yer bulamadı. Bu anlamda muhteşemdi. İnanıyorum ki yakın zamanda Bitlis'in birçok bölgesinde turizm akını olacak. Turistler gelecek ve yeni projeler başlayacak. Bu süreçte arkadaşlarla sürekli film projelerini değerlendirdik. İnşallah yakın bir zamanda, yaklaşık iki ayda birkaç filme birden başlayacağız. Bunun müjdesini vermek istiyorum."

Sanatçı Metin Yıldız'ın stand-up gösterisiyle sona eren ödül törenine Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, festival danışmanı Kadir Köstekçi, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.