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Bitlis Deresi'ndeki Işıklandırma Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Bitlis Deresi'ndeki Işıklandırma Çalışmaları Tamamlandı

Bitlis'in tarihi dokusunun ortaya çıkarılması amacıyla hayata geçirilen Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ıslah edilen Bitlis Deresi'ndeki ışıklandırma çalışmalarının bir bölümü tamamlandı. Bitlis Deresi üzerine inşa edilen yapıların yıkılmasıyla birlikte 9 köprü, sur duvarı, kale kapısı, Paşa Hamamı, Hazo Hanı, Hacı Behiye Cami gün yüzüne çıkarıldı. 1400 metre uzunluğundaki dere ışıklandırma çalışmalarının 250 metrelik bölümü tamamlandı ve diğer kısımlarının tamamlanması inşaat sezonunun başlamasıyla gerçekleştirilecek. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, projenin Bitlis'in tarihi kimliğine kavuşmasını sağladığını ve Bitlis'in 7 bin yıllık tarihini dünyaya göstermek istediklerini belirtti.

Bitlis Deresi\'ndeki Işıklandırma Çalışmaları Tamamlandı
09.01.2024 - 12:22,  Güncelleme: 12:36
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Bitlis'in tarihi dokusunun ortaya çıkarılması amacıyla hayata geçirilen "Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında ıslah edilen Bitlis Deresi'ndeki ışıklandırma çalışmalarının bir bölümü tamamlandı.

Bitlis Deresi'nin üzerine inşa edilen yapıların yıkılmasıyla 9 köprü, sur duvarı, kale kapısı, Paşa Hamamı, Hazo Hanı, Hacı Behiye Cami gün yüzüne çıkarıldı.

Ardından ıslah edilen 1400 metre uzunluğundaki Bitlis Deresi'nin daha güzel görünüme kavuşması için başlatılan ışıklandırma çalışmalarında 250 metrelik bölüm tamamlandı.

Derenin diğer kısımlardaki ışıklandırma çalışmalarının inşaat sezonunun başlamasıyla tamamlanacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere, Bitlis'te "Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi"nde sona gelindiğini söyledi.

Projeyle Bitlis'in tarihi kimliğine kavuştuğunu belirten Tanğlay, şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan eserlerin ve Bitlis Kalesi'nin restorasyonu devam ediyor. Derenin ıslahı da bitme noktasına geldi ve aynı zamanda güzel yaşam alanları oluştu. Dere içindeki ışıklandırma çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. 1400 metrelik dere geçişimizin tamamı ışıklandırılacak. Bu sürede 250 metrelik alanın ışıklandırması tamamlandı. Deneme aşamalarını geçtik. Bitlis, hak ettiği yerde değil ama Allah'a hamdolsun bu projeyle Bitlis kimliğine kavuşuyor. Türkiye'deki ve yurt dışındaki misafirleri burada ağırlamak istiyoruz. Bitlis'in 7 bin yıllık tarihini dünyaya göstermek istiyoruz."

Kaynak: AA
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