Bitlis Eren Üniversitesi Güroymak Meslek Yüksekokulu'ndan Girişimcilik Haftası Programı - Son Dakika
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Bitlis Eren Üniversitesi Güroymak Meslek Yüksekokulu'ndan Girişimcilik Haftası Programı

Bitlis Eren Üniversitesi Güroymak Meslek Yüksekokulu\'ndan Girişimcilik Haftası Programı

Bitlis Eren Üniversitesi Güroymak Meslek Yüksekokulu, Güroymak ilçesinde 'Girişimcilik Haftası' kapsamında bir program düzenledi. Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bozyel, Gölbaşı Ortaokulu'nda öğrencilere girişimcilik konusunda bilgiler aktardı. Okul Müdürü Çetin Kuşçu, programın düzenlenmesinde emeği geçen akademisyen Bozyel ve Güroymak Meslek Yüksek Okulu idarecilerine teşekkür etti.

08.03.2024 15:31
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Bitlis Eren Üniversitesi Güroymak Meslek Yüksekokulu tarafından, "Girişimcilik Haftası" kapsamında Güroymak ilçesinde program düzenlendi.

Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bozyel, Gölbaşı Ortaokulu'nda öğrencilere, girişimcilik konusunda bilgiler aktardı.

Okul Müdürü Çetin Kuşçu, "Girişimcilik Haftası" dolayısıyla okulda program düzenlediklerini belirterek, "Emeği geçen akdemisyen Bozyel olmak üzere Güroymak Meslek Yüksek Okulu idarecilerine teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Eren Üniversitesi Güroymak Meslek Yüksekokulu'ndan Girişimcilik Haftası Programı - Son Dakika

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