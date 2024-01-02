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Bitlis Güroymak'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Bitlis Güroymak'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi hafif yaralandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Aşağıkolbaşı köyü yakınlarında yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç karıştı. Kazada hafif yaralanan 20 kişi, Güroymak ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı. Yolun açılması için araçların çekici yardımıyla kaldırılması gerekti.

Bitlis Güroymak\'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi hafif yaralandı
02.01.2024 - 12:31,
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi hafif yaralandı.

Bitlis-Güroymak kara yolundaki Aşağıkolbaşı köyü yakınlarında yoğun sis nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 20 kişi, Güroymak ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bitlis Güroymak'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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