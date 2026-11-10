Bitlis Güroymak\'ta taksinin bagajında 1 kilo 50 gram esrar bulundu, zanlı tutuklandı

Bitlis Güroymak'ta taksinin bagajında 1 kilo 50 gram esrar bulundu, zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valiliğin açıklamasına göre, Bitlis'in Güroymak ilçesinde 5 Kasım'da Tahtalı köyü mevkisindeki tır parkında durdurulan taksinin bagajındaki bidonda 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde taksinin bagajındaki bidonda 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 5 Kasım'da Güroymak'ın Tahtalı köyü mevkisindeki tır parkında bir taksi durduruldu.
Yapılan aramada bagajdaki bidonda 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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