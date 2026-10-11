Bitlis İl AFAD, gönüllülere arama kurtarma ve afetlerde ilk yardım eğitimi verdi

Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, AFAD gönüllülerine yönelik eğitim düzenlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, kurum eğitmenlerince gönüllülere hafif arama kurtarma, afetlerde ilk yardım, çadır kurulumu ve dağcılık konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimle, destek AFAD gönüllülerinin afet ve acil durumlara hazırlık düzeylerinin artırılması, müdahale süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri temel bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlandı.