Bitlis\'in düşman işgalinden kurtuluşu 108. yıl dönümü törenle kutlandı

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BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yılı, kentte düzenlenen törenle kutlandı.

Bitlis'in 108'inci kurtuluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve Tatvan Turistik Treni ile dün akşam kente gelen İstanbul Üniversitesi öğrencileriyle akademisyenleri katıldı. Tören, Vali Erol Karaömeroğlu ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Erol Karaömeroğlu, programda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimizin destanlarla dolu tarihi ve mazisi vardır. Kurtuluş günlerimiz, işte böyle bir tarihin ürünüdür. Bizler bugün burada sıradan bir kutlama yapmak için değil, tam 108 yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse, bugün de aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek için toplanmış bulunmaktayız. Bundan 108 yıl önce bu topraklarda kol gezmeye çalışan düşman, milletimizin üstün mücadelesi sayesinde bertaraf olmuş, toprak diyerek üzerine bastığımız bu yerlerde, sayısız vatan evladımız şehit olmuş ve 8 Ağustos 1916 yılında yaşanılanlar, bu toprakların kolay vatan olmadığının en açık bir göstergesi olmuştur. Değerli Bitlisliler, Anadolu coğrafyamızın tarihine baktığımızda, bütün imkansızlıklara rağmen, kahramanca mücadelelerin sonucunda büyük ve şanlı zaferlerle dolu olduğunu gururla müşahede etmekteyiz. Tarih boyunca emperyalist güçler, büyük devletler bu toprakları ele geçirmek için çok kanlı savaşlara girişmişler ve büyük mücadeleler vermişlerdir. Bu kadim coğrafyada yaşayan necip milletimiz, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu coğrafyayı kaybetmemek için ağır bedeller ödemişlerdir. İşte bu şanlı mücadelelerde, ağır bedel ödeyen kadim şehirlerimizden biri de vadideki güzel şehir Bitlis'tir."

Törende, öğretmen ve öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılıp, şiirler okundu. Program, halk oyunları gösterileri ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.