Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü kutlanacak

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Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü, Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve BETAV öncülüğünde düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Mevlana Parkı'nda yapılacak kutlama etkinliklerinde birçok aktivite ve gösteri organize edilecek.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, her yıl geleneksel olarak belediye tarafından "Büyük Bitlis Buluşmaları" programının yapıldığını belirtti.

Kentin 8 Ağustos'ta düşman işgalinden kurtarıldığını anımsatan Tanğlay, şunları kaydetti:

"Tüm şehitlerimizi ve bu kurtuluşta emeği geçen büyüklerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz. Bu yıl da kurtuluş yıl dönümü etkinliklerinin coşkulu ve dolu dolu geçmesini arzu ediyoruz. 108 yıl önce aziz atalarımızın kanları, canları pahasına verdikleri kutsal kurtuluş mücadelesi neticesinde düşman işgalinden kurtardıkları bu güzel ilimizin kurtuluş etkinliklerinde 6, 7 ve 8 Ağustos günleri tüm Bitlisli hemşerilerimizle beraber olmak, mutluluğumuzu paylaşmak istiyoruz. Bitlis'imizin kurtuluş bayramına tüm halkımız davetlidir."