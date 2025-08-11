Bitlis'in Mutki ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarına başlandı - Son Dakika
Bitlis'in Mutki ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarına başlandı

11.08.2025 14:42
Bitlis'in Mutki ilçesinin doğal gaz imkanına kavuşması için alt yapı çalışmaları başlatıldı.

Bitlis'in Mutki ilçesinin doğal gaz imkanına kavuşması için alt yapı çalışmaları başlatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Mutki Belediyesinin iş birliğiyle ilçede kısa sürede doğal gaz kullanımına başlanması için ilçe girişinde kazı yapıldı.

Kazı alanında düzenlenen programda konuşan Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, Mutki'yi doğal gaz hizmetiyle buluşturmak için ilk kazmayı vurduklarını söyledi.

Doğal gazın uzun zamandır bekledikleri bir hizmet olduğunu anlatan Yılmazer, "Burası kış memleketi. Uzun bir süre biz kar yağışıyla ve soğukla mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımız bu zorlukların üstesinden gelmeye gayret ediyor. Hem maliyetleri hem de doğamızı korumak için önemli bir hizmet olacaktır. Bir iki ay sonra doğal gaz arz sürecinde de birlikte olacağız. Hemen yan tarafımızda hastane inşaatımız devam ediyor. Hizmetlerin vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ise Türkiye'de bu nüfus ölçeğindeki bir ilçeye ilk defa doğalgaz verildiğini belirterek, bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağladığını kaydetti.

Mutki için tarihi bir gün yaşadıklarını dile getiren Köstekçi, şöyle konuştu:

"Bugün Mutki'de en kötü hava koşullarından konfora, ekonomiye ve tasarrufa ulaştığımız gündür. Mutki'de kışın akşamları dışarı çıktığımızda nefes alamıyorduk. Doğalgaz geldikten sonra rahat nefes alacağız. Ekonomik şekilde vatandaşlarımız doğalgaz hizmetine kavuşacak. Mutki hak ettiği en güzel hizmetlere başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız, hükümetimiz, milletvekilimiz, partimiz, tüm çalışanlarımızla kavuşacaktır."

Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak da ilçenin doğal gaza kavuşmasının gururunu yaşadığını ifade ederek, bugünün Mutki için büyük bir gün olduğunu söyledi.

Görevde bulundukları süre zarfında Mutki'ye doğal gazı getirmek için çaba gösterdiklerini belirten Barlak, şunları kaydetti:

"Bu çabamızı paylaşan herkese ilçe halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu modern ve konforlu hizmetin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Doğal gaz hizmetini gören ve yaşayan yerleşimler gibi Mutki ilçemizde de eylül ayının sonuna kadar bu konforlu hizmeti halkımıza sunacağız. İlçemiz daha temiz bir havaya kavuşacak. Doğal gazımız Mutkimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Dua edilmesi, yetkililerin doğal gaz borusunu imzalaması ve kurban kesimiyle kazı çalışması başlatıldı.

Programa, Doğugaz AŞ Bitlis Bölge Müdürü Atacan Büyükedere, kurum amirleri ve ilçe sakinleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Enerji, bitlis, Çevre, Mutki, Son Dakika

