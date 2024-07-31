Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası doğaseverlerin ve kamp tutkunlarının tercih ettiği bir yer - Son Dakika
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası doğaseverlerin ve kamp tutkunlarının tercih ettiği bir yer

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası, Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği tarafından 2024 yılı '100 Jeolojik Miras' listesine aday gösterildi. Nemrut Kalderası, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' almış olup, Nemrut Krater Gölü'nü de içinde barındırmaktadır. Doğaseverler ve kamp tutkunları için ideal bir yer olan kaldera, muhteşem manzarası, temiz havası ve doğal güzellikleriyle ilgi çekmektedir. Nemrut Kalderası'nda kamp yaparak yürüyüşler yapabilen ziyaretçiler, bölgenin güzelliklerini keşfetmektedir. Nemrut Kalderası, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.

31.07.2024 11:33
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Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği (IUGS) tarafından hazırlanan 2024 yılı '100 Jeolojik Miras' listesine aday gösterilen Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası, doğaseverlerin ve kamp tutkunlarının en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nü de bünyesinde barındıran kaldera, seyrine doyum olmayan manzarası, temiz havası ve doğal güzellikleriyle ilgi görüyor.

Volkanik patlama sonucu toprağın çökmesiyle oluşan kaldera, yürüyüş ve kamp tutkunlarına doğayla iç içe zaman geçirme imkanı sağlıyor.

Nemrut Krater Gölü'nün manzarasına karşı kurdukları çadırlarda kamp yapan vatandaşlar, 2024 yılı '100 Jeolojik Miras' listesine aday gösterilen kalderada yürüyüş yapıyor, yaktıkları ateşin çevresinde ısınarak bölgenin güzelliklerini görüntülemeye çalışıyor.

Doğaseverlerden Abidin Araboğa, AA muhabirine, Nemrut Kalderası'nın güzelliklerinin anlatmakla bitmeyeceğini söyledi.

Bölgenin kentte en çok ziyaret edilen yerlerin başında geldiğini belirten Araboğa, "Başka illerden gelen misafirlerimizle burada kamp yapıyoruz. Çok beğendiler. Burayı yerinde görmek gerekiyor. Karanlık olmadan çadırlarımızı kurduk, yaktığımız ateşte yemeğimizi pişirdik, çayımızı demledik. Kamp ateşinin etrafında şarkılar söyleyip eğlendik. Burada güneşin doğuşu müthiş oluyor. Sabah erkenden uyanıp izleyeceğiz." dedi.

Kalderada piknik yapanlardan çevreyi temiz tutmalarını isteyen Araboğa, "Buranın havası çok temiz. Sıcaktan bunaldık ve serinlemek için buraya geldik. Bölge son zamanlarda kamp tutkunlarının en çok ziyaret ettiği yerlerden biri oldu. Bunu memleketimiz ve bölgemiz için güzel bir tanıtım olarak görüyoruz. Bütün kampçıların ve doğaseverlerin burayı keşfetmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

"Mutlaka gelinmesi gereken bir yer"

Malatya'dan gelen Mehmet Sercan ise Nemrut Kalderası'nın adını çok duyduğunu ve hep merak ettiğini dile getirdi.

Nemrut'un görülmesi gereken bir yer olduğunu vurgulayan Sercan, "Piknik yapanlar veya çadır kuranların burayı temiz bırakmalarını istiyoruz. Harika bir yer ama korunması lazım. İnternetten değil, gelip yerinde görülmesi gerekiyor. Nemrut'ta kamp yapmaktan çok mutluyum. İlk defa böyle bir kampa katılıyorum. Ayrı bir heyecanı var. Sıcaktan bunaldığımız için dostların tavsiyesi üzerine geldik. Bu gece serin havada uyuyacağız." ifadelerini kullandı. ???????

Mersin'den karavanıyla kalderaya gelen Kerem Araboğa da fırsat buldukça Nemrut Krater Gölü'nde kamp ve yürüyüş yaptığını belirtti.

Havası ve doğasıyla Nemrut'un eşsiz bir yer olduğunu aktaran Araboğa, şöyle konuştu:

"Buraya kampçılar gelince keyif alıyoruz. Bir ahenk içinde herkes eğleniyor. Buradaki atmosferin verdiği keyifle gecemizin nasıl geçtiğinin farkında olmuyoruz. Bazen kamp alanına gelen yabani hayvanları keyifle izliyorsunuz. Bu insana heyecan veriyor. Ne kadar anlatırsak anlatalım yeterli değil, mutlaka gelinmesi gereken bir yer. Burada yaptığımız kamplarda yeni yeni insanlarla tanışıp dostluklar kuruyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası doğaseverlerin ve kamp tutkunlarının tercih ettiği bir yer - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası doğaseverlerin ve kamp tutkunlarının tercih ettiği bir yer - Son Dakika
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