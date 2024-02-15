Bitlis Meslek Lisesi Öğrencileri Milyonluk Üretim Yapıyor - Son Dakika
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Bitlis Meslek Lisesi Öğrencileri Milyonluk Üretim Yapıyor

Bitlis Meslek Lisesi Öğrencileri Milyonluk Üretim Yapıyor

Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ahşap Mobilya ve Demir Doğrama Bölümü öğrencileri, ildeki kurumların mobilya ihtiyaçlarını karşılamak için fabrika gibi çalışıyor. Öğrenciler, okulun döner sermayesinden aylık maaş alırken, bu yıl 15 milyon TL'lik gelir bekleniyor. İl Milli Eğitim Müdürü, mesleki teknik okulların işletmelerin istediği nitelikte öğrenci yetiştirdiğini ve üretim dahil olduğu sürece ülke ekonomisinin refaha ulaşacağını belirtti.

15.02.2024 22:52  Güncelleme: 22:53
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Bitlis'teki meslek lisesi öğrencilerinden milyonluk üretim

BİTLİS - Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ahşap Mobilya ve Demir Doğrama Bölümü bir fabrika gibi çalışarak, ildeki kurumların mobilya ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sahip olduğu ekipmanlar sayesinde üretime katkı sağlarken, yetiştirdiği kalifiye elemanlarıyla bulunduğu sektörlere usta kazandırıyor. Kentin en gözde okulları arasında yerini alan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ahşap Mobilya ve Demir Doğrama Bölümü öğrencileri, eğitimin yanı sıra fabrika elemanı gibi görev yapıyor. Bölümün öğrencileri, çalışmaların karşılığında okulun döner sermayesinden de aylık maaş alıyorlar.

Son yıllarda öğrencilerin atölyelerde üretimini yaptığı masa ve sıralar başta olmak üzere diğer eğitim gereçleri Bitlis genelinde kullanılırken, bu yıl 3 döner sermayesi bulunan okullardan 15 milyon TL'lik gelir bekleniyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "28 Şubat kat sayı zulmüyle öğrenci bulamayan mesleki tekniklerimiz artık velilerimizin tercih ettiği, öğrencilerimizin gönüllü bir şekilde geldiği okullarımız olmuştur. Artık mesleki tekniklerimiz bizim esnafımızın, işletmelerimizin ve üreticilerimizin istediği nitelikteki öğrencinin ve istenen elamanın yetiştiği okullar olmuştur. Bugün Bitlis ilimizde mesleki tekniklerimizin tamamında bunu görebiliyoruz. Bizim almış olduğumuz öğrencimiz mezun olduğu zaman çocuklarımızdan beklentimiz 4 yılın sonunda buradan mezun olduğunda kendi işletmelerini açabilecekleri ve ürettikleri ürünü gönül rahatlığı ile pazarlayabilecekleri nitelikli bir eğitim almalarıdır. Mesleki tekniklerimiz üretim dahil olduğu sürece ülkemiz ekonomisi ve işletmelerimiz refaha ulaşacaktır. Bitlis'te 3 tane döner sermayeli okulumuz vardır" şeklinde konuştu.

2024 yılında ilde bulunan mesleki okullardan 15 milyon ciro beklediklerini ifade eden Gür, "Okullarımızda yıllık 15 milyon TL'nin üstüne bir ciro yapıyoruz. Genelde de bizi tercih edenler kamu kurumları oluyor. Elbette biz ticaret yapan işletmeler değiliz. Bizim hedefimiz bu da değildir. Bizim hedefimiz, çocuklarımız mezun olduklarında gönül rahatlığıyla geldiği alanın ustalığını yapmış ve bu özgüvende kendi işini yapabilecek nitelikte yetiştirebilmektir. Bunun için kurumlarımızın bizimle sözleşme imzalaması bizim için kıymetlidir. Biz okullarımızda müzik atölyeleri açacağız. Bu atölyelerimizin ahşap kısımları meslek liselerimizde üretilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz yine açacağı atölyelerin mobilya kısmını bizim okullarımıza yaptırıyor. Aynı şekilde kaymakamlarımız ve valimizin bu konuda duyarlı olmaları bizim için çok önemlidir. Dolayısıyla bizim hedefimiz eğitim ailesi bir bütün olarak mesleki tekniklerimizin üretim merkezleri olmasını, aldığımız çocukların hangi alanda olursa olsun mezun olduğunda bu nitelikte çok rahat bir işletmede çalışabilecek kendi işletmesini kurabilecek bir potansiyelde mezun olmasını sağlamaktır. Bunun için sahadayız ve bunun için çaba gösteriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bitlis Meslek Lisesi Öğrencileri Milyonluk Üretim Yapıyor - Son Dakika

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