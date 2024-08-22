Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 580 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
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Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 580 Polis Adayı Mezun Oldu

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Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimini tamamlayan 580 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Bitlis Vali Yardımcısı, üniversite rektörü, mezun öğrencilerin aileleri ve diğer yetkililer katıldı. Mezuniyet töreninde konuşan merkez müdürü, amaçlarının emniyet teşkilatına yeterli donanıma sahip memurlar yetiştirmek olduğunu belirtti. Tören sonunda mezun olan öğrencilere plaket ve anı belgeleri verildi.

22.08.2024 23:19
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BİTLİS Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimini tamamlayan 580 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) stadyumunda, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mezunları için düzenlenen mezuniyet törenine Bitlis Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Fikri Yıldırım, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bazı kurum amirleri ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Fikri Yıldırım, amaçlarının emniyet teşkilatına, güvenlik alanında, dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilecek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada yeterli donanıma sahip yüksek verimlilik seviyesinde çalışan memurlar yetiştirmek olduğunu söyledi.

580 POLİS ADAYI MEZUN OLDU

2011 yılında hain bir terör saldırısına şehit ve gaziler veren gazi okulun 30'uncu dönem 580 öğrenci ile birlikte bugüne kadar 5 bin 863 mezun vermenin haklı gururunu yaşadığını belirten Yıldırım, "Zorlu eğitimimizin sonunda aynı üniformayı giyen, aynı karavanda yemek yiyen evlatlarımıza birlik ve beraberliği öğrettik. Fiziki mukavemet kazandırdık. Psikolojik olarak her türlü şarta hazır, geceye gündüze, sıcağa, soğuğa, yağmura, fırtınaya dayanıklı hale getirdik. Bu işleri yaparken sabırlı ve hoşgörülü olmalarını sağladık. Hiyerarşiyi, disiplini ve düzenli olmayı öğrettik. Devletin yapısını, işleyişini, polis meslek mevzuatını, yakın savunma tekniklerini öğrettik. Hukukun üstünlüğüne inanmayı ve her koşulda insan haklarına saygılı olmayı öğrettik. En önemlisi de polis olmanın bir gereği olarak her türlü silahı kullanabilecek kabiliyet ve öz güvene sahip olmalarını sağladık" dedi.

Yıldırım öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında ise "Sevgili gençler, Ulu Önder Atatürk'ün 'Polis kanun adamıdır. Ona her zaman saygı gösterilmeli ve itaat edilmelidir' sözünde vurguladığı gibi sizlere yol gösteren asıl rehberinizin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları olduğu gerçeğini bir an bile aklınızdan çıkarmayınız. Çıkmış olduğunuz bu yolda Türk devletine sadakatle bağlı kalacağınıza hakkın, hukukun, adaletin ve demokrasinin teminatı ve sembolü olacağınıza, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından yola çıkacağınızı biliyorum. Sevgili aileler, pırlanta gibi çocuklarınızda ne kadar gurur duysanız azdır. Şehitlik şerbetini şimdiden içmeyi kabul etmiş, teşkilatımıza katılmak ve vazifeye bir an önce atılmak için sabırsızlanan bu gençleri yetiştirdiğiniz için sizlere de şükran duygularımı içtenlikle ifade etmek istiyorum" dedi.

Programda mezun öğrenciler adına dönem birinci olan Turgay Yazıcı da bir konuşma yaparak yaş kütüğüne plaket çaktı. Mezun olan öğrenciler adında 3 öğrenciye Bitlis Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu tarafından anı belgeleri verildi. Program tören geçişinin ardından mezun öğrencilerin havaya kep atmaları ve mutluluklarını aileleriyle paylaşmalarının ardından sona erdi.

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nde 580 Polis Adayı Mezun Oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 580 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika

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