Bitlis Tatvan'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü serbest kaldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan dört şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ'nün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, örgütün eğitim yapılanmasında yer aldıkları, aranan örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri ve tutuklu ya da hükümlü örgüt üyelerinin yakınlarına maddi destek sağladıkları öne sürülen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrolle olmak üzere 3 şüpheli de serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.