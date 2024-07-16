Bitlis\'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi.

Bir alışveriş merkezinin önünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Slayt gösterisinin ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, şehitler için dua edildi.

Kaymakam Remzi Demir, yaptığı konuşmada, FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz'da Türkiye'yi bölüp parçalamak istediğini söyledi.

Ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen hainlerin Türk milletinin asil duruşunu, cesaret ve ferasetini hesaplayamadığını belirten Demir, "Aziz vatandaşlarımız vatan, bayrak ve yarınlarımız uğruna, yüreğindeki iman gücü ve hakkın yardımıyla menfur ve kanlı darbe girişimini akamete uğrattı. Başka hiçbir coğrafyada, hiçbir topluluğa nasip olmayacak tarihi bir destan yazdı. Milletimizin radesine sahip çıkma niyeti her türlü takdirin üzerinde." dedi.