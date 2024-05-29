Bitlis'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bitlis'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Bitlis\'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Bitlis'in kent merkezindeki Batarya Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, Abit Amat'ın idaresindeki minibüs, polis memuru İsrafil İnce'nin kullandığı otomobil ve Mehmet Nursait Ergin'in yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada polis memuru İnce, diğer araçlardaki 3 kişi ve bir yaya yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı, ancak araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrar açıldı.

29.05.2024 20:07
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Bitlis'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri polis memuru 5 kişi yaralandı.

Kent merkezindeki Batarya Kavşağı'nda, Abit Amat'ın idaresindeki 13 AAP 113 plakalı minibüs, polis memuru İsrafil İnce'nin kullandığı 13 AAS 359 ve Mehmet Nursait Ergin'in yönetimindeki 01 CHB 88 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 13 AAS 359 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada polis memuru İnce, diğer araçlardaki 3 kişi ile kaza sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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