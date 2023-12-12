 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitlis'te Adalet Bakanlığı İşyurtları Satış Mağazası ve kafeterya açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te Adalet Bakanlığı İşyurtları Satış Mağazası ve kafeterya açıldı

Bitlis Adliyesi'nde açılan kafeterya ve satış mağazası, Türkiye genelindeki cezaevlerinde üretilen el işi, giyim ve gıda ürünlerini satışa sunacak.

Bitlis\'te Adalet Bakanlığı İşyurtları Satış Mağazası ve kafeterya açıldı
12.12.2023 - 22:01,
Abone Ol

Bitlis'te, Türkiye genelindeki cezaevlerinde üretilen ürünlerin satılacağı Adalet Bakanlığı İşyurtları Satış Mağazası ile kafeterya açıldı.

Bitlis Adilyesi'nde oluşturulan kafeterya ve satış mağazasının açılışını gerçekleştiren Vali Erol Karaömeroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca ve Bitlis Açık Cezaevi Müdürü Hakan Turan'dan bilgi aldı.

Vali Karaömeroğlu, Türkiye genelindeki cezaevlerinde kalan mahkumların ürettiği el işi, giyim ve gıda ürünlerinin yer aldığı mağazayı gezdi.

Açılışa, Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Arslan Akpınar katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Adalet Bakanlığı, Türkiye, Bitlis, Cezaevi, Valilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Adalet Bakanlığı İşyurtları Satış Mağazası ve kafeterya açıldı - Son Dakika


22:13
Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, 'Yine ölmedim' paylaşımı yapmış Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, "Yine ölmedim" paylaşımı yapmış
21:50
Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30
Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29
Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak

Son Dakika
22:13 Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, "Yine ölmedim" paylaşımı yapmış
21:50 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30 Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29 Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:31 Bodrum'da çöp konteynerinin yanında tüm derisi yüzülmüş tilki bulundu
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 22:39:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te Adalet Bakanlığı İşyurtları Satış Mağazası ve kafeterya açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement