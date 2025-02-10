Bitlis'te Ani Toprak Fışkırması Şok Etti - Son Dakika
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Bitlis'te Ani Toprak Fışkırması Şok Etti

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Güroymak'ta doğaseverler, yer altından fışkıran toprak ve suyun hareketlenmesiyle paniğe kapıldı.

10.02.2025 13:57
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Yer altında fışkıran toprak görenleri hayrete düşürdü

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir grup doğasever, suyun yoğun hareketlenmesi ve tonlarca toprağın fışkırmasıyla karşılaştı.

Olay, Nemrut Kalderası'nın arka tarafında halk arasında "Budaklı Kaplıcası" olarak bilinen bölgeye yakın bir noktada meydana geldi. Hayretlerini gizleyemeyen doğaseverler, bu durumu ilk kez yaşadıklarını belirterek, ilk etapta korktuklarını ve durumu hemen uzmanlarla paylaştıklarını ifade etti. Yerin altında bir anda tonlarca toprak fışkırması amatör balıkçılarda da korkuya neden oldu. Doğa ve uzay gözlemciliği yapan Dr. Cihan Önen, bölgede daha önce gaz çıkışı gözlemlediklerini ve bu konuda uyarılarda bulunduklarını belirtti. Önen, "Açık hava kaplıcalarında zehirli gaz ölçümleri gerçekleştirdik. Ancak bu denli büyük bir hareketliliğe ilk kez tanık oluyoruz. Bu olay, gaz çıkışından mı yoksa farklı bir yeraltı aktivitesinden mi kaynaklanıyor, ilk etapta belirleyemedik. Jeotermal araştırmalar yapan bilim insanları ile yetkililer tarafından durum izlenebilir" dedi.

Daha önce bölgede hidrojen sülfür ölçümleri yaptığını ifade eden Önen, zehirli gaz çıkışlarına da tanıklık ettiğini söyledi. Önen, "Eğer bu durum yer altındaki gazların birikimi ve ani çıkışıyla ilişkiliyse, bölgeden derhal uzaklaşılmalı ve yetkililere haber verilmelidir. Çıkış yapan gazlar arasında hidrojen sülfür veya karbondioksit gibi gazların bulunması muhtemeldir. Bu gazların ani yoğun bir şekilde yüzeye çıkışı, solunum sistemi başta olmak üzere insan sağlığı üzerinde riskler oluşturabilir" diye konuştu.

Dr. Cihan Önen; doğa yürüyüşçüleri, avcılar, balıkçılar ve bölgede mandacılıkla uğraşanların bu tür olaylarla karşılaşma ihtimalinin daha yüksek olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Olay yerinden uzaklaşılmalı ve yetkililere haber verilmelidir. Ayrıca, bu durumun her ne kadar doğal bir süreç olabileceği düşünülse de sık tekrarlanması durumunda bölge incelenebilir. Jeotermal bilimciler incelemesi sonucunda konu daha da açıklığa kavuşacaktır. Bu tür olayların hem çevre hem de insan sağlığı üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması ve gerekli önlemlerin alınması için konu yetkililer tarafından araştırılmayı bekliyor."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te Ani Toprak Fışkırması Şok Etti - Son Dakika

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