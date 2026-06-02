Bitlis'te Arazi Kavgası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Gedikpınar köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, köyde ve hastane önünde güvenlik önlemi aldı.
