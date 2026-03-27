Bitlis'te Çatılardaki Kar Temizliği - Son Dakika
Bitlis'te Çatılardaki Kar Temizliği

27.03.2026 12:25
Bitlis'te çatılarda biriken 2 metreyi bulan kar, vinçlerle temizlendi. Güneş panelleri zarar gördü.

BİTLİS'te organize sanayi bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bazı işletmeler, çatılarda biriken kar kütlelerini özel aparat takılan vinçlerle temizledi.

Kentte kışın etkili olan yoğun yağış nedeniyle çatılarda kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Bazı tekstil firmaları, vincin ucuna takılan özel aparatlarla temizlik çalışması yaptı. Çalışmalar sırasında zarar gören güneş enerjisi panelleri de sökülerek yenileriyle değiştirildi. İşletme sahipleri, insan gücüyle temizlenemeyecek seviyedeki kar nedeniyle vinç desteği almak zorunda kaldıklarını belirtirken, temizlik çalışmaları ise oldukça zahmetli geçti.

OSB'de tekstil alanında faaliyet gösteren firma yetkilisi Maşallah Sarı, bu yıl kar yağışının olağanüstü seviyede olduğunu belirterek, "Çatıdaki kar kalınlığı 1,5 ila 2 metreye ulaştı. İnsan gücüyle temizlemek mümkün değildi. Bu nedenle vincin ucuna özel bir aparat takarak karı temizledik. Güneş panellerinin zarar görmemesi için aparatın uç kısmına plastik koruma yerleştirdik. Ancak mevcut panellerimizin büyük bölümü zarar gördü. Bu, bu sezon ikinci temizliğimiz. Umarız bundan sonra bu kadar yoğun bir kar yağışıyla karşılaşmayız" dedi.

Yetkililer, yoğun kar yağışının ardından çatılarda oluşabilecek risklere karşı işletmeleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te Çatılardaki Kar Temizliği - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Bitlis'te Çatılardaki Kar Temizliği - Son Dakika
