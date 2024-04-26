Bitlis\'te çetin kış koşullarında zarar gören çöp konteynerleri yenilendi

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Bitlis'te çetin kış koşularında zarar gören ya da kullanılamaz haldeki çöp konteynerleri yenilendi.

Havanın ısınmasıyla belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çetin geçen kış koşullarında kullanılamaz hale gelen çöp konteynerlerini de yenileyen ekipler, bazı noktalara da yeni çöp konteynerleri bıraktı.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, eskiyen çöp konteynerlerinin hurdaya atılmayacağını, onarılıp, boyandıktan sonra yeniden kullanıma hazır hale getirileceğini belirtti.