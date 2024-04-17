Bitlis'te 'Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması' düzenlendi
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen "MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması"nda Bingöl Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.
Türk mutfağının zengin lezzetlerini koruma ve tanıtma misyonuyla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yiyecek ve içecek hizmetleri alanında öğrenim görmekte olan öğrenciler arasında düzenlenen "MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması", Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapıldı. Bingöl, Muş, Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinden 12'si yarışmacı öğrenci 4'ü danışman hoca olmak üzere toplamda 16 kişinin katıldığı yarışmada Bingöl Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.
Yöresel yemeklerin tanıtılması ve öğrencilerin meslek liselerinde öğrenmiş olduğu eğitimleri uygulamalı olarak göstermeleri amaçlanan yarışmada, 12 öğrencinin yarıştığını söyleyen Bitlis İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Kenanoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığımızın Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 'Gastronomi Festivali', Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve teknik Anadolu Lisesinde yapılmaktadır. Bu yarışmaya Bingöl, Muş, Tatvan ve Ahlat ilçelerimizden 4 okul katılmaktadır. Şu an jüri üyelerimiz değerlendirmeleri yapıyor. Jüri üyelerimizin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren okullara ve öğrencilere katılım belgeleri, derece belgeleri ve çeşitli ödüller verilecektir. Her grubumuzda 3 yarışmacı öğrenci olmak üzere toplamda 12 yarışmacı öğrencimiz ve 4 danışman hocamız vardır. Jüri üyelerimiz Malatya Turgut Özal Üniversitesi Gastronomi Bölümü hocalarından oluşmaktadır. Bu yarışmada yöresel yemekler öğrencilerimiz tarafından yapılmaktadır. Dereceye giren öğrencilerimiz daha sonra İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye finaline katılacak" dedi.
Ev sahipliği yaptıkları için memnun olduklarını söyleyen Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Kara ise "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bölgeler arasında yapılan 'Gastronomi Festivali ve Yemekleri Yarışması'na Bingöl, Muş, Bitlis ve ilçeleri dahil 4 grup katıldı. Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi misafirliğinde gerçekleştirilen bu yarışmada birinci gelen öğrencilerimiz İstanbul'daki Türkiye finaline katılacaktır. Bu konuda emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
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