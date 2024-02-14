Bitlis'te gençler, kaplıcada manda ve atları temizliyor - Son Dakika
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Bitlis'te gençler, kaplıcada manda ve atları temizliyor

Bitlis\'te gençler, kaplıcada manda ve atları temizliyor

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde gençler, kış boyunca ahırda beslenen manda ve atları, belli aralıklarla götürdükleri kaplıcada temizliyor. Soğuk havaya rağmen kaplıcaya gelen gençler, sıcaklığı 40 dereceye varan suda hayvanlarını yıkayarak rahatlamalarını sağlıyor. Fotoğraf sanatçıları da kaplıcadaki mandaları ve atların sırtından takla atarak kaplıca suyuna dalış yapan gençleri fotoğraflıyor. Budaklı kaplıcasının doğa harikası bir yer olduğunu belirten fotoğraf sanatçısı Suna Adak Bulut, buradaki güzel karelerin herkesin arşivinde olması gerektiğini söyledi.

14.02.2024 11:03  Güncelleme: 11:04
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Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde gençler, kış boyunca ahırda beslenen manda ve atları, belli aralıklarla götürdükleri kaplıcada temizliyor.

Kışın çetin geçtiği köyde, uzun süre ahırda beslenen manda ve atlar, belirli aralıklarla temizlenmeleri için kaplıcaya götürülüyor.

Soğuk havaya rağmen kaplıcaya gelen gençler, sıcaklığı 40 dereceye varan suda hayvanlarını yıkayarak rahatlamalarını sağlıyor.

Yurdun birçok yerinden kente gelen fotoğraf sanatçıları da kaplıcadaki mandaları ve atların sırtından takla atarak kaplıca suyuna dalış yapan gençleri fotoğraflıyor.

İstanbul'dan arkadaşlarıyla kente gelen fotoğraf sanatçısı Suna Adak Bulut, Budaklı kaplıcasının doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

Besicilerin kaplıcaya getirdiği mandaların güzel görüntüler oluşturduğunu belirten Bulut, "Herkesin arşivinde olması gereken kareler diye düşünüyorum. İstanbul'dan geldik. Burada olmaktan büyük bir keyif aldık. Buradaki insanlar da yardımcı oluyor. Bize güzel kareler verdiler. Buraya ilk gelişim değil, son da olmayacak." dedi.

Fotoğraf sanatçısı Lale Çaktı ise sıcak suya giren mandaları çekmek için Güroymak'a geldiklerini bildirerek, "Burası her fotoğrafçının gelip görmesi gereken bir yer. Bu yıl daha az kar var. Bu ikinci gelişim. Yöreyi, bölgenin insanını ve doğasını sevdiğim için gelmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla İstanbul'dan gelen Mine Özel de "Gezimiz çok keyifli geçiyor. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu manzarayı görünce çok şaşırdım. Fotoğrafçı arkadaşlarımızın bu ortamı kaçırmamalarını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA

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