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Bitlis'te gençlerin topluma kazandırılması için proje hayata geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te gençlerin topluma kazandırılması için proje hayata geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, gençlerin ve çocukların topluma kazandırılması amacıyla 'Küçük Dokunuşlar Büyük Hayaller Projesi' hayata geçirildi. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Kaymakam Remzi Demir, uyuşturucuyla mücadelede gençlerin korunmasının önemine vurgu yaparak, projenin başarılı sonuçlar getireceğine inandığını belirtti. Proje kapsamında gençlere hayata hazırlanma, sosyal hayatta aktif olma ve fırsat eşitliği sağlama hedefleniyor. Proje, Tatvan Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Milli Eğitim, Emniyet, Sağlık, Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Müftülük, Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle yürütülecek.

Bitlis\'te gençlerin topluma kazandırılması için proje hayata geçirildi
16.01.2024 - 18:51,
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Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığınca gençlerin ve çocukların topluma kazandırılması amacıyla "Küçük Dokunuşlar Büyük Hayaller Projesi"ni hayata geçirdi.

Tatvan Gençlik Merkezinde projenin tanıtım toplantısında konuşan Kaymakam Remzi Demir, projenin çok başarılı sonuçların olacağına inandığını söyledi.

Ulaşım ve iletişimde yaşanan gelişmelerin uyuşturucu madde üretimini, teminini ve uluslar arası ticaretini kolaylaştırdığını anlatan Demir, "Son dönemlerde sentetik uyuşturucu noktasında ülkemiz hedef ülke konumundadır. Geldiğimiz noktada uyuşturucu, bütün gençlerimizi esir almaya çalışan çok boyutlu bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu bağlamda bütün gençlerimizi, öğrencilerimizi uyuşturucu maddeden uzak tutmayı nihai amaç olarak belirlemiş bu projede emek verenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Proje Koordinatörü Taylan Ekin ise gençlerin hayata hazırlanmalarını, sosyal hayatlarında aktif olmalarını ve fırsat eşitliği konusunda gerekli koşulları sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Ekin, şöyle konuştu:

"Projemizin hedefi, akademik başarının yanı sıra toplumdan kopuk, suça meyilli ve farklı sebeplerden dolayı davranış problemleri olan öğrencilerin topluma kazandırılması, projede kapsamında yapılacak faaliyetlerle hedef kitledeki gençlerin hayatlarına dokunarak olumlu manada etkileyen bir sürecin sonucunda toplumun huzur ve refahına katkı sunmaktır. Gençlere toplumla bütünleşme fırsatı sunmak, bireylerin sosyal gelişimini desteklemek, gençlerin toplumsal düzen ve ahlak kurallarına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, gençlerin özgüvenlerini geliştirerek, potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak, toplumun ahenkli işleyen bir bütün olabilmesine ve toplumsal düzenin korunmasına katkıda bulunmak temel hedeflerimizdir."

Ekin, Kaymakamlığın hayata geçirdiği projenin, Tatvan Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Milli Eğitim, Emniyet, Sağlık, Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Müftülük, Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle yürütüleceğini bildirdi.

Kurumlar arası görev dağılımı ve bilgilendirmenin yapıldığı toplantıya, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kurum amirleri, okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA
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Gençlik, Bitlis, Tatvan, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

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