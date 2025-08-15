Bitlis'te Güvenlik Raporu Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bitlis'te Güvenlik Raporu Açıklandı

15.08.2025 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Karakaya, son 3 ayda güvenlikte düşüş ve başarılı operasyonları değerlendirdi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentin son 3 aylık güvenlik ve asayiş olaylarıyla ilgili verileri değerlendirdi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Karakaya, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Son 3 ayda jandarma ve emniyet birimlerinin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği 1048 kırsal ve 9 şehir operasyonunda 9 kişinin gözaltına alındığını belirten Karakaya, bu şüphelilerden birinin tutuklandığını, 2 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandığını kaydetti.

Konut dokunulmazlığının ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel taciz, hakaret, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, cinsel saldırı ve tehdit olaylarında 2024 yılının mayıs, haziran ve temmuz aylarına göre yüzde 3 oranında azalma gerçekleştiğini bildiren Karakaya, motosiklet hırsızlığı, evden hırsızlık, işyeri ve kurumdan hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 düşüş sağlandığını vurguladı.

Son 3 ayda kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 193 kişinin yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildiği bilgisini veren Karakaya, ifade için aranan 703 kişinin de yakalanarak haklarında adli işlemlerin yapıldığını belirtti.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında 35 tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 5 uzun namlulu tüfek ve 39 av tüfeği ele geçirildiğini ve 95 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını dile getiren Karakaya, organize suçlarla mücadele kapsamında da kentte gerçekleştirilen 2 operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 8'nin tutuklandığı, 12 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandığını söyledi.

Son 3 ayda "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan gerçekleştirilen 28 operasyonda yakalanan 38 şüpheliden 32'sinin tutuklandığını, bir kişiye de adli kontrol tedbiri uygulandığını bildiren Karakaya, "Uyuşturucu kullanmak suçundan 140 olay meydana gelmiş, 151 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu olaylar neticesinde 26 kilogram sentetik uyuşturucu, 28 kilogram esrar, 33 sentetik ecza hapı, 3 uyuşturucu hap ve 467 kök Hint keneviri ele geçirilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi korumak için uyuşturucuya karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

Geride bırakılan son 3 ayda il genelinde 41 siber, 3 güvenlik, 40 terör, 5 kaçakçılık, 1 narkotik ve 24 asayiş olmak üzere 114 suç unsuru hesabın tespit edildiğini ifade eden Karakaya, terörle iltisaklı 40 ve çevrim içi çocuk istismarı suçu kapsamında ise 6 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini kaydetti.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilde uluslar arası koruma altında 92, ikamet izni bulunan 210 yabancı uyruklu ve geçici koruma altında 1005 Suriyelinin bulunduğunu anlatan Karakaya, şu bilgileri verdi:

"1 Mayıs 2025 tarihinden bugüne kadar düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 35 operasyon gerçekleştirilmiş, 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 154 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Organizatörlerden 19'u tutuklanmış, 24 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmişlerdir. 3 mobil göç noktası aracında da 526 kişinin kimlik denetimi yapılmıştır. Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de huzur ve güven ortamını bozmak isteyen hiç kimseye asla müsaade etmeyeceğiz."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul katıldı.

Kaynak: AA

Ahmet Karakaya, Uyuşturucu, Hırsızlık, Operasyon, Güvenlik, Politika, Jandarma, bitlis, Sağlık, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Güvenlik Raporu Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Adli Tıp: Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Dünyanın gözü Alaska’daki zirvede Trump, Putin’den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
Şanlıurfa’da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı Şanlıurfa'da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
Karagümrük maçında oynayacak mı Okan Buruk’tan Victor Osimhen kararı Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı
Rıdvan Dilmen’den dev iddia: Avrupa’da yüzde 80 yarı final oynayacaklar Rıdvan Dilmen'den dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar

13:26
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
13:24
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
14:10
CHP’den önemli bir belediye başkanı daha AK Parti’ye katılacak iddiası: Kaynak sağlam
CHP'den önemli bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası: Kaynak sağlam
11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
19:30
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
19:24
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
19:11
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
19:09
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
18:59
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
18:35
Fenerbahçe’ye piyango Diego Carlos, Neymar’ın takım arkadaşı oluyor
Fenerbahçe'ye piyango! Diego Carlos, Neymar'ın takım arkadaşı oluyor
18:27
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 14:23:27. #7.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te Güvenlik Raporu Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.