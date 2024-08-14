Bitlis'te hafif ticari araç traktör römorkuna çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bitlis'te hafif ticari araç traktör römorkuna çarptı, 2 kişi yaralandı

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

14.08.2024 22:47
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Bitlis'te hafif ticari aracın traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos Tüneli'nde N.A. idaresindeki 06 EA 5857 plakalı hafif ticari araç, İ.Z'nin kullandığı 21 AFN 339 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te hafif ticari araç traktör römorkuna çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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