Bitlis\'te İlk Pıhtı Temizleme Ameliyatı

Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'ne bacağındaki şişlik ve yaralar nedeniyle başvuran 53 yaşındaki Ekrem Artuk, Kalp ve Damar Cerrahisi ekibince uygulanan mekanik trombektomi (pıhtı temizleme) işlemiyle tedavi edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Yoğurtyemez köyünde yaşayan Artuk, bacağında oluşan ileri derecedeki şişlik ve yaralar nedeniyle hastaneye başvurdu.

Yapılan değerlendirmelerde, daha önce geçirdiği derin toplardamar tıkanıklığının üzerine yeni bir pıhtı oluştuğu belirlenen Artuk'un ameliyat edilmesine karar verildi. Gerçekleştirilen operasyonla damarındaki pıhtı temizlenen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Oğulcan Özdemir, derin toplardamar tıkanıklığına yönelik pıhtı temizleme işleminin Bitlis'te ilk kez uygulandığını söyledi.

Derin toplardamar tıkanıklığının tedavi edilmemesi halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Özdemir, erken teşhisin önem taşıdığına vurgu yaptı.

Özdemir, bacakta ani gelişen şişlik, ağrı, kızarıklık ve iki bacak arasındaki belirgin çap farkının hastalığın önemli belirtileri arasında yer aldığını belirterek, vatandaşların bu tür şikayetlerde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini kaydetti.

Hastanın daha önce de damar tıkanıklığı yaşadığını aktaran Özdemir, şunları söyledi:

"Hasta bize geldiğinde bacağı ileri derecede şiş ve kızarıktı. İşlem sonrası bacağı rahatlattık ve pıhtıyı temizledik. Bu işlemde pıhtının akciğere atması riski bulunuyor. Bu nedenle işlem öncesinde hastaya filtre yerleştiriyoruz. Filtre uygulamasının ardından mekanik yöntemle pıhtıyı temizliyoruz. Hastaların özellikle ilk iki hafta içerisinde başvurması önemli. Bu süreden sonra işlemin başarı oranı düşebiliyor."

Operasyonun ardından hastanın bacağındaki dolaşımın rahatladığını ve mevcut yaraların zaman içerisinde iyileşmesinin beklendiğini anlatan Özdemir, derin toplardamar tıkanıklığında hareketsizlik, sigara kullanımı, kilo, genetik yatkınlık, büyük cerrahi operasyonlar ve uzun süreli yolculukların risk faktörleri arasında yer aldığını söyledi.

Hasta Ekrem Artuk da yaklaşık 7 yıldır bu rahatsızlıkla mücadele ettiğini, bugüne kadar iğne ve ilaç tedavisi gördüğünü söyledi.

Hastaneye başvurmasının ardından ameliyat kararı alındığını belirten Artuk, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek Op. Dr. Oğulcan Özdemir ve Kalp ve Damar Cerrahisi ekibine teşekkür etti.