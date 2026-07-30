Bitlis'te İlk Pıhtı Temizleme Ameliyatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te İlk Pıhtı Temizleme Ameliyatı

Bitlis\'te İlk Pıhtı Temizleme Ameliyatı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

53 yaşındaki Ekrem Artuk, Bitlis-Tatvan Hastanesi'nde pıhtı temizleme operasyonu geçirdi.

Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'ne bacağındaki şişlik ve yaralar nedeniyle başvuran 53 yaşındaki Ekrem Artuk, Kalp ve Damar Cerrahisi ekibince uygulanan mekanik trombektomi (pıhtı temizleme) işlemiyle tedavi edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Yoğurtyemez köyünde yaşayan Artuk, bacağında oluşan ileri derecedeki şişlik ve yaralar nedeniyle hastaneye başvurdu.

Yapılan değerlendirmelerde, daha önce geçirdiği derin toplardamar tıkanıklığının üzerine yeni bir pıhtı oluştuğu belirlenen Artuk'un ameliyat edilmesine karar verildi. Gerçekleştirilen operasyonla damarındaki pıhtı temizlenen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Oğulcan Özdemir, derin toplardamar tıkanıklığına yönelik pıhtı temizleme işleminin Bitlis'te ilk kez uygulandığını söyledi.

Derin toplardamar tıkanıklığının tedavi edilmemesi halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Özdemir, erken teşhisin önem taşıdığına vurgu yaptı.

Özdemir, bacakta ani gelişen şişlik, ağrı, kızarıklık ve iki bacak arasındaki belirgin çap farkının hastalığın önemli belirtileri arasında yer aldığını belirterek, vatandaşların bu tür şikayetlerde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini kaydetti.

Hastanın daha önce de damar tıkanıklığı yaşadığını aktaran Özdemir, şunları söyledi:

"Hasta bize geldiğinde bacağı ileri derecede şiş ve kızarıktı. İşlem sonrası bacağı rahatlattık ve pıhtıyı temizledik. Bu işlemde pıhtının akciğere atması riski bulunuyor. Bu nedenle işlem öncesinde hastaya filtre yerleştiriyoruz. Filtre uygulamasının ardından mekanik yöntemle pıhtıyı temizliyoruz. Hastaların özellikle ilk iki hafta içerisinde başvurması önemli. Bu süreden sonra işlemin başarı oranı düşebiliyor."

Operasyonun ardından hastanın bacağındaki dolaşımın rahatladığını ve mevcut yaraların zaman içerisinde iyileşmesinin beklendiğini anlatan Özdemir, derin toplardamar tıkanıklığında hareketsizlik, sigara kullanımı, kilo, genetik yatkınlık, büyük cerrahi operasyonlar ve uzun süreli yolculukların risk faktörleri arasında yer aldığını söyledi.

Hasta Ekrem Artuk da yaklaşık 7 yıldır bu rahatsızlıkla mücadele ettiğini, bugüne kadar iğne ve ilaç tedavisi gördüğünü söyledi.

Hastaneye başvurmasının ardından ameliyat kararı alındığını belirten Artuk, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek Op. Dr. Oğulcan Özdemir ve Kalp ve Damar Cerrahisi ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te İlk Pıhtı Temizleme Ameliyatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Eski Trabzonsporlu Trezeguet’ten Salah’a: Beşiktaş’a git Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı "CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı

16:09
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor Annenin feryadı yürek dağladı
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor! Annenin feryadı yürek dağladı
15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 16:21:09. #7.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te İlk Pıhtı Temizleme Ameliyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.